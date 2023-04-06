Календарь важных культурных событий этой весны и лета в Италии

Независимо от того, как вы любите проводить свободное время, поездка в Италию - это прекрасная возможность отдохнуть и повеселиться. В Италии проходит много красивых и эксклюзивных событий, развлекательных мероприятий и местных праздников.

На ваш выбор концерты, клубные вечеринки и море развлечений в самых очаровательных больших и малых городах Италии.

Искусство

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МУЗЕЕ "ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ" ЛЕОНАРДО

До 18 июля 2023

Музей "Тайной вечери" Леонардо да Винчи, Милан (регион Ломбардия)

https://cenacolovinciano.org/en/

Музей "Тайной вечери", помимо обычных часов работы, можно посетить в определенные дни также в вечернее время с 19.00 до 22.00. Цель акции - обеспечить большему количеству жителей и гостей Милана возможность полюбоваться вживую знаменитым шедевром Леонардо да Винчи, гарантировав при этом не нарушение условий, необходимых для поддержания хорошего состояния фрески.

Особую значимость имеют две даты, что подчеркнуто символической стоимостью билета - всего 1 евро: 6 апреля Великий четверг Страстной недели, день, в который христианский мир вспоминает омовение ног и Тайную вечерю Иисуса, и вторник 2 мая в память о годовщине смерти Леонардо в 1519 году. Кроме того, в Великий четверг будут зарезервированы места для инвалидов и их сопровождающих.

Культура

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВО ДВОРЦАХ РОЛЛИ В ГЕНУЕ

ROLLY DAYS 2023

28 апреля - 1 мая 2023

Генуя (регион Лигурия)

www.visitgenoa.it/rollidays-online

https://lamialiguria.it/eventi/rolli-days-2023/

Rolly Days, дни открытых дверей во дворцах Ролли в Генуе, - это мероприятие, посвященное комплексу аристократических резиденций, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, самое главное в ежегодном городском календаре культурных событий. В этом году оно пройдет с 28 апреля по 1 мая. Его главной темой станет море и связь с ним наиболее важных аристократических династий Генуи во времена золотого века Генуэзской морской республики.

В рамках проекта для широкой публики будет открыто более 30 дворцов, расположенных в историческом центре, в пределах объекта ЮНЕСКО Улицы Ле-Страде-Нуове и комплекс дворцов Палацци-деи-Ролли, а также пригородные виллы на западом побережье Лигурийского моря, Ривьера-ди-Поненте, начинающемся от западной части Генуи, в районах Сампьердарена, Корнильяно, Пельи и Вольтри. Кроме того, в честь 15-летнего юбилея проекта впервые будут открыты все 12 дворцов, выходящих на улицу Гарибальди (бывшую Страда Нуова).

Посещение только по предварительному бронированию. Бронирование посещений открывается 11 апреля.

В этом году некоторые важные городские памятники будут также открыты в июне по случаю финиширования в Генуе самой главной кругосветной регаты The Ocean Race, которая стартовала в Аликанте в 2022 году и которая впервые завершится в Италии.

Музыка

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 1 МАЯ В РИМЕ

1 мая 2023, начало в 15:00

Рим, площадь Сан Джованни (регион Лацио)

www.primomaggio.net

Первомайский концерт - крупнейшее в Европе бесплатное мероприятие с живой музыкой, которое ежегодно проходит на площади Сан-Джованни в Риме. Оно проводится с 1990 года и спонсируется профсоюзами, каждый раз собирая сотни тысяч зрителей. Концерт полностью транслируется в прямом эфире итальянского телевидения RAI 3 и радио RAI Radio 2.

Это одновременно музыкальный марафон, телевизионная программа и уличное мероприятие, ориентированное на самую широкую публику с разными музыкальными вкусами и предпочтениями, всегда отличающееся высоким качеством и актуальной социальной тематикой.

Художественная выставка

ВАН ГОГ

До 7 мая 2023

Палаццо Бонапарте, Рим (регион Лацио)

www.mostrepalazzobonaparte.it

То, что проследить жизнь человека можно по наследию, оставленному им для потомков, в полной мере относится к Винсенту Ван Гогу.

Это одна из важнейших выставок, проходящих в этом году в итальянской столице, во дворце Бонапарте, открыта до 7 мая. Она повествует о жизни художника на примере его самых известных работ, в том числе культового "Автопортрета" 1887 года.

От страсти к пейзажам в темных тонах, характерной для его юности, до увлеченного изучения возделывания земли - художник изображает людей, живущие в суровых условиях: сеятеля, сборщиков картофеля, ткачей, лесорубов, женщин, занятых домашними делами или уставших от тяжелой работы, носивших мешки с углем или копавших землю; неловко-мягкие позы, выразительные лица - усталость понимается как неотвратимая судьба.

В честь 170-летия со дня рождения Ван Гога 30 марта 1853 года 50 работ из нидерландского музея Крёллер-Мюллер в Оттерло, свидетельствующие о величии этого самого известного в мире художника и тесную связь его творчества с правдой жизни.

Художественная выставка

ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО: КАРТИНЫ И ГРАФИКА

18 марта - 18 июня 2023

Дворец Дожей, Венеция (регион Венето)

https://palazzoducale.visitmuve.it/en/mostre-en/mostre-in-corso-en/vittore-carpaccio-paintings-and-drawings/2023/02/22819/carpaccio-2023/

Самая главная выставка весеннего сезона в Венеции, грандиозная экспозиция работ Витторе Карпаччо, предоставленных городскими музеями Венеции и вашингтонской Национальной галереей, до 18 июня открыта в залах Палаццо Дукале.

Выставка прославляет величие и великолепие Венеции и ее обширной морской империи, являвшейся центром международной торговли и культуры. На картинах Карпаччо перед зрителем предстает процветающее венецианское общество, помешенное в фантастическую обстановку, обогащенную конкретными деталями того времени. Каждая работа - плод тщательных наблюдений и богатой фантазии, полный поэзии. Картины Карпаччо ярче других отражают сущность "венецианского стиля", великолепие легендарной Светлейшей республики в момент ее наивысшего экономического и культурного расцвета.

Эта выставка, призванная прославить венецианскую историю и традиции через творчество художника, стала возможной благодаря сотрудничеству со многими музеями, церквями, институтами, частными европейскими и американскими собраниями. Многие работы вернулись в Венецию спустя много веков. 45 картин, некоторые большого формата, вместе с многочисленными рисунками показывают особую способность художника запечатлевать каждую деталь реальности: перспективу, световые эффекты, элементы природы и обычаи своего времени.

Прогулка по очаровательным венецианским улицам приведет к двум шедеврам, сохранившимся в своем первозданном виде: циклу картин "Легенда о Святой Урсуле" в Галерее Академии и "Святые Георгий, Иероним и Трифон" в Скуола-ди-Сан-Джорджо-дельи-Скьявони.

Художественная выставка

ЛУЧШИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖНИК:

ПЕРУДЖИНО И ЕГО ВРЕМЯ

До 11 июня 2023

Национальная галерея Умбрии, Перуджа (регион Умбрия)

https://gallerianazionaledellumbria.it/

В 2023 году исполнится пятьсот лет со дня смерти Пьетро Ваннуччи, знаменитого "Перуджино" (1446-1523 г.), прославившего свою родную Перуджу на весь мир, величайшего представителя умбрской живописи и великого мастера итальянского Возрождения. До 11 июня в Национальной галерее Умбрии в Перудже проходит масштабная выставка, посвященная творчеству этого художника, самого значимого за последние два десятилетия XV в.

В экспозицию вошли величайшие шедевры мастера, свидетельствующие о его выдающемся таланте, получившем признание у его современников; все картины были написаны до 1504 года, когда художник приступил к работе над тремя заказами, ознаменовавшими высшую точку его карьеры: "Распятию" для капеллы Киджи в Сант-Агостино в Сиене, "Битве Любови и Целомудрия", написанному для Мантуи и ныне выставленному в Лувре в Париже, и, прежде всего, "Обручению Марии", созданному для часовни Санто Анелло перуджийского собора, сегодня находящемуся в Музее изящных искусств Кана во Франции.

Выставка, насчитывающая более семидесяти работ, максимально полно рассказывает об основных этапах творческой карьеры Перуджино: от первых коллективных работ в мастерской Андреа дель Верроккьо до важных флорентийских заказов, принесших ему широкую славу (среди них три работы, созданные для Сан-Джусто-алле-Мура, ныне выставленные в галерее Уффици, и алтарная роспись для Сан Доменико во Фьезоле); выдающиеся портреты и монументальные запрестольные образы, такие как "Триптих Голицына", ныне выставленный в Национальной галерее в Вашингтоне, и алтарный триптих, созданный для Чертоза-ди-Павия, большая часть которого в наши дни находится в Национальной галерее в Лондоне.

Искусство и музыка

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

"ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 2023"

6-21 июня 2023

Пиана Роталияна, Медзакорона (регион Трентино)

https://instagram.com/solstiziofestival

Фестиваль, который вот уже 31 год подряд открывает летний театральный сезон в регионе Трентино, - мероприятие, проходящее каждый год в одном из старинных городков, расположенных на равнине Пияна Роталиана Кенигсберг.

Фестиваль полностью организован волонтерами, он отражает страстную любовь к искусству во всех его аспектах. На фестивале публика не остается в стороне, ее вовлекают в театральные спектакли, концерты и дегустации.

Музыка

29° ПРАЗДНИК МУЗЫКИ

21 июня 2023

По всей Италии

festadellamusica.beniculturali.it

21 июня 2023 года в Италии пройдет 29-й Музыкальный фестиваль.

Как и в других европейских странах, в Италии это мероприятие пройдет повсеместно, выступая как послание культуры, интеграции, гармонии и универсальности, которое способна передать только музыка. Парки, музеи, церкви, тюрьмы, посольства, больницы, культурные центры, железнодорожные вокзалы, метро и, прежде всего, улицы и площади Италии станут одной большой сценой этого Фестиваля.

В празднике участвуют местные учреждения, академии, консерватории, музыкальные школы и университеты, не говоря уже о солистах, хорах, оркестрах и ансамблях - буквально все, кто занимается музыкой, как профессионалы, так и любители.

Грандиозный масштаб проекта требует всеобщего участия.

Каждый желающий может сыграть на инструменте или спеть, в одиночку или в группе, заранее заявив о своем участии или спонтанно, на улицах и площадях Италии. Истинный дух фестиваля заключается именно в публичном, спонтанном выступлении и тех, кто творит музыку себе в удовольствие, и более амбициозных музыкантов, желающих использовать эту возможность, чтобы быть замеченными.

Все ассоциации, школы, клубы, дискотеки и книжные магазины, где регулярно или время от времени звучит музыка, смогут выбрать для себя место в городе и в программе, чтобы самостоятельно порождать музыку и способствовать ее порождению. Фестиваль завершится организованными концертами, которые станут еще одной возможностью собраться всем вместе, но истинным сердцем мероприятия будут именно спонтанные выступления.

Выставка

ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО МОДЫ

До 2 июля 2023

Музей Сан Доменико, Форли (регион Эмилия Романья)

https://www.scopriforli.it/servizi/turismo_cultura/dettaglio.aspx?ID=24

До 2 июля в музее Сан Доменико в Форли представлено около 200 картин, в том числе Мане, Больдини, Айеца и Фонтаны, а также 100 платьев от великих дизайнеров, включая Versace, Chanel, Valentino, Armani и Prada.

Экспозиция выстроена на сопоставлении портретов художников и нарядов того времени, объединенных одной эпохой.

Музыка

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЛУККЕ

29 июня - 28 июля 2023

Лукка (регион Тоскана)

www.luccasummerfestival.it

Летний фестиваль в Лукке, проводимый с 1998 года, является культовым событием итальянского лета. В его программе целая серия концертов, в которых примут участие итальянские и зарубежные исполнители.

Легендарные исполнители прошлого наряду с современными группами будут по очереди выходить на сцену, представляя зрителям разные музыкальные жанры. За много лет исторический центр Лукки и ее крепостные стены стали площадкой для звезд такого масштаба, как Ленни Кравиц, Фил Коллинз, Роллинг Стоунз, Элтон Джон и Эннио Морриконе, давая зрителям возможность посетить один из самых очаровательных городов Европы и наладиться первоклассной музыкой.

В завершение фестиваля на великолепной сцене, в которую превратится крепостная стена Лукки, состоится долгожданный большой концерт Робби Уильямса, международной поп-звезды, который исполнит свои лучшие хиты. Одно из самых ярких событий лета в прекрасной Лукке!

Музыка

27° ФЕСТИВАЛЬ "ФЕРРАРА ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ"

1 - 3 сентября 2023

Феррара (регион Эмилия Романья)

www.ferrarasottolestelle.it/

Выступления хорошо известных и молодых талантливых артистов, развлечения на высшем уровне и чудесные сюрпризы: музыкальный фестиваль "Феррара под звездным небом", проходящий каждую осень начиная с 1996 года, как всегда предлагает насыщенный календарь событий.

На великолепной площадке у набережной Нуова Дарсена, куда с прошлого года был перенесен фестиваль, состоится важнейшее событие в сфере современной и инди-музыки: слушателей ждет чрезвычайно разнообразная жанровая палитра высочайшего качества.

Этот фестиваль станет 27-м по счету, он постоянно развивается, оставаясь верным своим истокам. Это плавильный котел, где прошлое и настоящее соединяются, создавая будущее и знакомя аудиторию с лучшей итальянской и зарубежной музыкой.

Среди предшествующих фестивалю событий в Ферраре - 14 июня выступление американского исполнителя и автора песен Кевина Морби, который исполнит песню "This is a Photograph". Это новый этап в его сольной карьере, полный светлой грусти, романтизма, экзистенциальных вопросов и воспоминаний.

Археологическая выставка

РИМ ВРЕМЕН РЕСПУБЛИКИ:

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ АРХЕОЛОГИЯ

До 24 сентября 2023

Капитолийские музеи, Рим (регион Лацио)

www.museicapitolini.org/

До 24 сентября в Палаццо Каффарелли проходит выставка "Рим времен республики". Это вторая часть (после выставки "Рим времен царей" 2018 года) большого цикла "О чем рассказывает археология", основанного главным образом на экспонатах из фондов и экспозиций Капитолийских музеев.

Около 1800 экспонатов, большинство из которых выставляется впервые, рассказывают о республиканском Риме с начала V до середины I века: об особенностях и эволюции римского общества на протяжении пяти столетий, от зарождения Республики до создания Империи.

Выставка посредством анализа основополагающих аспектов римской цивилизации (строительства и декорирования, водоснабжения, производства, торговли и прославления своей нации) позволяет глубоко понять сущность народа, который стал маяком цивилизации для всего мира.