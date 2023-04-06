https://news.day.az/tourism/1553059.html Маршруты полетов AZAL в 2022 году были прибыльными - Руслан Алиханов
Маршруты полетов AZAL в 2022 году были прибыльными - Руслан Алиханов
Маршруты полетов AZAL в 2022 году были прибыльными.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов в ходе мероприятия, посвященного подписанию между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Airbus контракта на покупку самолетов.
По его словам, приобретение новых самолетов позволит значительно расширить географию полетов AZAL.
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