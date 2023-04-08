Для туристов составлен рейтинг стран Европы по карманным кражам

Карманники часто направляют свое внимание на туристов, которые ведут себя беспечно и не следят за окружающей обстановкой, а вдобавок могут носить с собой важные документы или крупные суммы. Британское издание Quotezone составило рейтинг стран и достопримечательностей Европы, где наибольший риск стать жертвой карманных краж, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Команда исследовала количество упоминаний карманных краж в отзывах туристов о главных достопримечательностях разных стран Европы и рассчитала индекс таких преступлений для каждой страны. Самыми опасными с точки зрения риска потерять личные вещи стали:

1. Италия

2. Франция

3. Нидерланды

4. Германия

5. Греция

6. Испания

7. Португалия

8. Турция

9. Ирландия

10. Польша

У системы подсчетов есть свои недостатки. К примеру, в Барселоне орудует огромное количество карманных воришек, на которых жалуются туристы, однако Испания в целом не входит в первую пятерку рейтинга. В остальном исследование довольно объективно отражает реальную картину.

Италия по праву занимает первое место рейтинга. Команде исследователей удалось обнаружить 2'206 отзывов с упоминанием карманных краж у одного лишь Фонтана Треви в Риме. Также воришки часто ищут жертв около Колизея и Пантеона в Риме, Миланского собора в Милане и Галереи Уффици во Флоренции. В Италии популярна схема, когда преступники работают в паре: один отвлекает внимание туриста, а другой вытаскивает личные вещи из его карманов.

Франция оказалась на втором месте рейтинга с пятью главными достопримечательностями Парижа, включая Эйфелеву башню. Нидерланды стали третьим худшим местом в Европе, а Германия - четвертым. Грецию назвали пятым худшим направлением, а Испания и Португалия заняли шестую и седьмую позиции антирейтинга.

При этом самым опасным с точки зрения риска карманных краж местом в Европе стала пешеходная улица Рамбла в Барселоне. Многие туристы отвлекаются, наблюдая за выступающими на улице артистами, и могут стать легкой добычей для воров.

Грег Уилсон, основатель и генеральный директор Quotezone.co.uk, рассказал: "Кражи могут происходить везде, а туристические центры удобны для преступников, чтобы направить внимание на бумажники и кошельки отдыхающих, которые заняты осмотром достопримечательностей".

Туристам важно сохранять бдительность, оставлять ценности вроде дорогих ювелирных украшений в сейфе в гостинице, а также всегда путешествовать с безопасной сумкой через тело с молниями, чтобы защитить телефон и кошелек, или даже поясом для денег.

"Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, потому что страховые компании требуют, чтобы путешественники соблюдали "разумную осторожность", и могут отклонить заявки, если вещи оставлялись без присмотра. Также важно помнить, что нужно получить полицейский отчет о потере или краже вещи, так как это подтвердит страховой случай", - посоветовал Грег Уилсон.

Перед поездками по перечисленным выше направлениям рекомендуется оформить страховой полис. Большинство из них покрывает лишь случаи утери важных документов вроде паспорта, но редко распространяется на наличные и телефоны. Условия конкретной страховки нужно внимательно проверять при ее покупке.