https://news.day.az/tourism/1553353.html Открытие новых авиарейсов способствуют развитию туризма между Азербайджаном и Казахстаном – директор КИСИ
Открытие новых авиарейсов способствуют развитию туризма между Азербайджаном и Казахстаном – директор КИСИ
Открытие новых рейсов будут способствовать развитию туризма между Азербайджаном и Казахстаном.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) Еркин Тукумов в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию азербайджано-казахстанского экспертного совета.
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