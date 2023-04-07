Открытие новых авиарейсов способствуют развитию туризма между Азербайджаном и Казахстаном

Открытие новых рейсов будут способствовать развитию туризма между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) Еркин Тукумов в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию азербайджано-казахстанского экспертного совета.

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