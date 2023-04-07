В Нидерландах открыли станцию метро прямо на пляже

На пляже Хук-ван-Холланд недалеко от Роттердама открыли станцию метро Hoekse lijn - ближайшую в мире к морю. До берега от нее всего 40 метров. Архитекторы учли климатические особенности - песок, ветер, соль и морская вода не навредят станции, пишет RailTech, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

"Мы вложили в проект значительные средства, и у нас теперь есть первое метро в Европе, которое спускается прямо к пляжу. Это уникально, это огромная победа", - заявил представитель муниципалитета Винсент Карреманс.

В мире есть еще несколько станций метро недалеко от моря. Например, в Барселоне Barceloneta расположена примерно в 600 метрах от воды. В Нью-Йорке на Кони-Айленде Stillwell Ave находится в 500 метрах от океана, а Ocean Pkwy - в 170 метрах.