В Турции захотели принять еще большее количество туристов из России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ждет еще большего числа российских туристов в республике в этом году,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом году Турцию посетили 5,2 млн российских туристов. Туризм остается очень важной частью нашего сотрудничества. Конечно, в этом году мы ожидаем большего числа россиян, которые прибудут в нашу страну", - сказал министр в пятницу на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Власти Турции ранее сообщали, что ждут по итогам 2023 года порядка 6 млн туристов из России.

По данным турецких статистических органов, в первом квартале текущего года поток туристов из РФ в Анталью - главную туристическую провинцию Турции - вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года, который считается рекордным, до 213 тыс. туристов. В сравнении с тем же периодом 2022 года, когда наблюдались трудности с авиасообщением, турпоток из России в Анталью вырос в 2,5 раза.