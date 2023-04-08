Туристка показала растерзавшее ребенка животное и возмутила подписчиков

На австралийском острове Кгари путешественница слишком близко подошла к дикой собаке динго, сняла ее на видео и возмутила подписчиков в соцсетях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание Daily Mail.

Уточняется, что туристка прибыла на остров вместе с группой других путешественников и проигнорировала предупреждение не подходить к диким животным. Молодая девушка приблизилась к динго и сняла себя на ее фоне, пока собака рычала и скалилась. При этом, как уточняет издание, на этом же месте совсем недавно динго растерзалf и убилf ребенка. Дикое животное держало шестилетнюю девочку под водой, пока та не задохнулась.

Комментаторы под роликом были возмущены неосторожностью автора. Туристка прослыла в сети "глупой иностранкой", поскольку местные, по словам юзеров, не стали бы пренебрегать предупреждениями гида. "Это главное правило острова Кгари! Ни в коем случае не взаимодействуйте с динго", "Это же не домашние собаки", "Очередной пример того, как человек не использует голову", "Оставьте динго в покое", - написали комментаторы.