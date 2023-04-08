На этом острове предлагают ввести новые меры против туристов

Индонезийский политик предложил ввести налог для туристов на Бали, чтобы привлечь "качественных" иностранных путешественников вместо "низкодоходных" проблемных гостей. Об этой и других мерах против неугодных категорий туристов рассказало издание News.com.au, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Бали стремится отойти от "массового туризма" и приобрести репутацию места "роскошного отдыха", а также бороться с правонарушениями. Для этого предложен целый ряд мер, включающий запрет на использование мотоциклов для туристов, предписание сотрудникам гостиниц консультировать гостей относительно приемлемого поведения на острове и дополнительный налог для всех приезжих. Также ожидается, что будут установлены большие рекламные щиты в рамках официальной кампании по борьбе с беспорядками.

Лухут Бинсар Панджайтан, влиятельный политик Индонезии, заявил: "Я прошу, чтобы введение налога на туристов, прибывающих в Индонезию, было реализовано немедленно. Эта мера будет очень полезна для финансирования развития туристических направлений и продвижения туризма, как это было реализовано в нескольких странах, имеющих большой туристический потенциал".

Также он предлагает вести политику отпугивания проблемных туристов. Поскольку проживание на Бали достаточно дешево для граждан из некоторых стран, они приезжают на остров "кутить" и игнорируют местные законы и нормы поведения. "Низкодоходные" туристы чаще других устраивают дебоши и потасовки, оскорбляют в том числе представителей власти, портят отдых окружающим и негативно влияют на репутацию курорта.

Председатель регионального законодательного совета на провинции Бали также выразил свое мнение относительно туристов: "Да, нам нужны туристы, но респектабельные, а не те, кто устраивает истерики и беспорядки". За любые нарушения местных законов он предлагает сразу высылать с острова.

К слову, в понедельник директор генеральной дирекции по иммиграции Индонезии Силми Карим сообщил, что за первые три месяца года из Индонезии были высланы 620 иностранцев. Среди причин депортации: неправильное использование виз и разрешений на проживание, пребывание сверх срока, нарушение общественного порядка, неподобающее поведение и несоблюдение индонезийских норм.