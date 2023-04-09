Авиакомпания оштрафована за совет стюардессам краситься и ходить на высоких каблуках

Испанской авиакомпании грозит штраф от инспекторов труда за требование к своим стюардессам краситься и носить высокие каблуки на работе. О подробностях дела рассказала местная газета El Periódico, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Авиакомпания Vueling может быть оштрафована на 30'000 евро после жалобы профсоюза STAVLA в связи с нарушением прав женского персонала. От стюардесс требовали носить на борту самолетов каблуки высотой 5-8 сантиметров, не использовать "искусственно выглядящие или чрезмерно длинные" ресницы, не выбирать тени любых других оттенков, кроме светло-серого и светло-коричневого, и обязательно наносить тональный крем, соответствующий оттенку кожи.

Согласно отчету, женщинам также разрешалось наносить помаду, но только в "дискретном" цвете. В то же время мужчинам рекомендовано просто следить, чтобы их внешний вид был "чистым и аккуратным". El Periódico отметила, что инструкций по обуви для мужчин нет.

После жалобы от профсоюза инспекция труда правительства Каталонии провела проверку и пришла к выводу, что Vueling может принять менее трудоемкие и более сбалансированные корпоративные правила, не ведущие к дискриминации женской части коллектива.

Представитель Vueling заявил, что авиакомпания в настоящее время "изучает" имеющиеся варианты в отношении штрафа и возможности его оспорить, а также планирует пересмотреть требования к внешности сотрудников. "Мы всегда учитываем опасения заинтересованных сторон и анализируем их вместе. Цель компании - обеспечить комфорт и безопасность своих работников в любой среде. Фактически, правила стиля были разработаны с одобрения представителей членов экипажа", - заявил он.

"Некоторые предложения членов экипажа были постепенно внедрены. Например, в правилах по использованию макияжа больше нет различий по гендерной принадлежности или обязательства носить макияж", - добавил представитель Vueling.

Назначенный авиакомпании штраф - большое достижение профсоюза, поскольку эта первое в стране наказание такого рода и важный этап в борьбе с эстетическими ожиданиями и дискриминирующими требованиями к женскому персоналу. "В иностранных компаниях макияж или каблуки - не обязательное требование, но в некоторых испанских компаниях все еще сохраняется устаревшее мышление", - объяснил Эрнесто Иглесиас, руководитель авиакомпании USO-Air Sector.