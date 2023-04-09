Французские и немецкие туристы перестали ездить в Британию

Французские и немецкие туристы начинают избегать Великобритании, опасаются лидеры туризма, из-за ограничений после Brexit. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С октября 2021 года гражданам ЕС при въезде в Великобританию необходимо показать загранпаспорт. Раньше можно было обойтись удостоверениями личности.

"Люди, которые занимаются туристическими достопримечательностями и управляют бизнесом в Великобритании, говорят, что, хотя американцы вернулись в большом количестве (после пандемии коронавируса - прим.), французы и немцы этого не сделали," - пишет газета.

Отмечается, что количество пассажирских автомобилей, перевезенных железнодорожной компанией Le Shuttle через туннель под Ла-Маншем, за первые два месяца 2023 года сократилось до 251 175 по сравнению с 314 497 в 2019 году.

Снижение связано не только с выдачей паспортов, говорится в статье. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) также подорвал образ Соединенного королевства как гостеприимной страны для туристов, пишет The Guardian.