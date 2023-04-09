Саудовский лоукостер планирует запустить прямые регулярные рейсы в Казахстан

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Берик Арын встретился с генеральным директором саудовской авиакомпании "Flynas" Бандером Аль-Моханна. Об этом, как передает Day.Az, сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Стороны обсудили вопросы запуска прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Арын проинформировал о мерах правительства Казахстана по упрощению деловых и туристических поездок граждан двух стран, среди которых возобновление безвизового режима для граждан Королевства и возможности использования пятой степени "свободы воздуха" в аэропортах Казахстана.

В свою очередь Аль-Моханна подтвердил интерес компании в укреплении деловых и туристских связей с казахстанской стороной, в связи с чем, заявил о запуске в текущем году прямых регулярных авиарейсов между городами Казахстана и Саудовской Аравии, которые будут совершаться на новых самолетах "Airbus A330".

Отдельной темой стороны обсудили вопрос перевозки паломников в сезон хаджа, учитывая, что авиакомпания "Flynas" определена со стороны ДУМК одной из основных перевозчиков казахстанских паломников во время хаджа.

В данном контексте Арын выразил просьбу оказать максимальное содействие казахстанским паломникам, обеспечить надлежащий сервис и безопасность по приемлемым ценам. Б. Аль-Моханна, со своей стороны, заверил в создании всех необходимых условий для комфортной перевозки казахстанских паломников, намеревающихся совершить хадж в этом году.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие в продвижении туристического потенциала Казахстана в Королевстве, в т.ч. провести четвёртое по счету роуд-шоу с участием туристических и авиационных компаний и ведомств двух стран.

Авиакомпания "Flynas" является частным саудовским авиаперевозчиком, работающим по системе лоукостер, который осуществляет более 1,5 тысяч рейсов в неделю по 70 внутренним и международным направлениям. В авиапарке компании используются новые самолеты "Airbus А320Neo" и "A330".