Туристы из Таджикистана все чаще выбирают Азербайджан

В марте 2023 года Азербайджан посетили 317 туристов из Таджикистана, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Отметим, что количество туристов, посетивших Азербайджан в марте этого года, превысило показатели аналогичного периода доковидных 2018 и 2019 годов (182 человека и 231 человек соответственно).

В феврале этого года Азербайджан посетили 177 туристов из Таджикистана, а в январе 2023 года - 165 туристов.

Таким образом, с января по март 2023 года Азербайджан посетили 659 туристов из Таджикистана, что на 77 процентов превышает показатель соответствующего периода 2022 года.

Число посетивших Азербайджан граждан Таджикистана в 2022 году составило 2 736 человек, что в 3,3 раза превышает данные 2021 года (820 туристов). Этот показатель по-прежнему ниже 2019 года, в котором Азербайджан посетило 3 450 граждан Таджикистана.

Напомним, что в 2022 году 42 туриста из Азербайджана посетили Таджикистан, а в 2021 году - 59 туристов.