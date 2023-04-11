Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура

Самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура назвала в интервью "Мосленте" тревел-эксперт, основательница турагентства Trinity Mom's Travel Людмила Чернавская, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, главная сложность заключается в необходимости продумать все - от страховки и комфортабельного трансфера, до системы питания и удобного расположения отеля.

"Ошибка номер один - невнимательность при покупке билетов. Зарубежные сайты не переводятся на русский язык, поэтому слишком велик риск остаться не только без денег и билетов, но и перепутать рейсы, даты или направление. Проблему усугубляет большое количество мошенников, "работающих" в сети по этому направлению".

По ее словам, по-настоящему сэкономить помогает турагент, так как только он знает о доступных скидках, акциях и бонусах при бронировании. Кроме того, турагентства имеют доступ к покупке билетов на чартерные рейсы, которые не попадают в открытую продажу.

Второй распространенной ошибкой Чернавская назвала отказ от трансфера. Как правило, туристы руководствуются тем, что такси - это быстро и комфортно. Однако в некоторых странах итоговый чек за такси может сравняться с ценой билета на самолет.

"Таксисты в чужой стране всегда берут в два, а то и в три раза дороже с неопытных туристов. Кроме того, при бронировании отеля или квартиры туристы не обращают внимания на их расположение относительно аэропорта, а по прибытию выясняют, что эти геоточки находятся абсолютно в разных частях города, что, конечно, значительно влияет на стоимость поездки".

Трансфер - единственно верный и надежный вариант доехать до места отдыха в запланированные сроки и без дополнительных затрат.

Третья ошибка - неправильный выбор отеля. По словам тревел-эксперта, люди часто выбирают жилье на отдыхе не по своим потребностям. Например, отметила она, для отдыха с семьей и детьми подойдет отель с песчаным пляжем, водными горками, детскими аниматорами. А для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и побыть наедине с природой, подойдет уединенный отель, окруженный зеленью. Тут важно не перепутать. А при самостоятельном выборе отеля туристы обращают внимание, в первую очередь, на стоимость, не вникая в его концепцию, которая по итогу может абсолютно не соответствовать требованиям отдыхающего.

"Ошибка номер четыре - отказ от страховки. Туристы рассчитывают исключительно на везение и импровизированную аптечку в чемодане, собранную по совету модного блогера в социальных сетях. Конечно, это крайне неверно! Вы можете десять раз не воспользоваться страховкой, но на одиннадцатый произойдет ситуация, которая окупит все предыдущие затраты на полис".

В отпуске велик риск заработать солнечный удар, ожог, отравление, получить укус экзотического насекомого или травму во время занятий спортом. Именно поэтому, отмечает Чернавская, самое важное - не экономить на страховке и позаботиться о своем здоровье заблаговременно до поездки.

Последней распространенной ошибкой эксперт назвала слепую веру в современные онлайн-сервисы. Она пояснила, что иностранные компании часто не дают никаких гарантий и в случае возникновения непредвиденных ситуаций могут просто проигнорировать обращение клиента. Таким образом, даже на самых серьезных платформах можно наткнуться на мошеннические схемы и получить лишние проблемы.

Например, множество туристов сталкивались с ситуацией, когда заявленная цена на выходе оказывалась в два-три раза выше или с тем, что адреса, по которому было забронировано жилье, в реальности не существует.