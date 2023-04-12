Туристов в самолетах ждет тряска

Турбулентность на рейсах становится все более частым явлением по сравнению с тем, что было еще полвека назад. Плохая новость заключается в том, что туристов в чартерах теперь будет постоянно трясти от турбулентности. Такого мнения, согласно The Sun, придерживаются эксперты в области путешествий, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Пилоты используют струйные течения - быстротекущие узкие воздушные потоки, встречающиеся в атмосфере на больших высотах. Они делают это, чтобы увеличить скорость судна. Зачем нужна высокая скорость? Более короткое время в пути означает меньший расход топлива, а значит, и снижение стоимости перелета.

Однако ученые обнаружили, что величина сдвига ветра - его внезапные изменения скорости и направления - наблюдаемые в струйных течениях, значительно возросли за последние 40 с лишним лет. Это означает, что эти быстрые и дешевые рейсы также становятся более "ухабистыми", т.е. подвергаются частой турбулентности.

Пол Уильямс, профессор атмосферных наук в Университете Рединга в Великобритании, объяснил, что пассажирам, возможно, придется мириться с турбулентностью, чтобы перелеты проходили быстрее и были дешевле. "С тех пор, как спутники начали вести наблюдения в 1979 году, величина сдвига ветра выросла на 15%. Это компромисс. Авиакомпания экономит топливо, а пассажиры прибывают раньше", - объяснил он, добавив, что плата туриста - терпеть "трясущийся самолет".

После исследования, проведенного в университете Рединга в 2019 году, ведущий автор Саймон Ли показал, что изменение климата сыграло свою роль в увеличении сдвига ветра, уточнило издание. "Температура быстрее всего повышалась над Арктикой, в то время как в стратосфере - примерно в 12 км над поверхностью - она падала. Это подтверждает предыдущие прогнозы увеличения турбулентности в чистом воздухе, поскольку мы видим, что увеличение одной из движущих сил уже произошло. Это имеет серьезные последствия для авиакомпаний, поскольку пассажиры и экипаж столкнутся с большим риском травм", - предупредил собеседник.

Что делает увеличение турбулентности немного более пугающим, так это тот факт, что явление в чистом воздухе намного сложнее предсказать, чем другие типы турбулентности. Так, турецкий пилот Эсер Аксан Эрдоган, которая летает преимущественно на самолетах "Боинг-737" турецкого лоукостера Pegasus, ранее рассказала изданию страшную правду о полетах в условиях турбулентности ясного неба и о том, каково это - находиться за штурвалом во время тряски.

"Турбулентность в чистом небе - самая сложная. Мы ее не видим и не можем предсказать. Мы не знаем, в какой момент она начнется, поэтому облететь ее не представляется возможным. Именно по этой причине мы всегда говорим пассажирам, что они должны быть пристегнуты ремнями безопасности, даже если знак "Пристегнуть ремни" выключен, вам все равно нужно накинуть на себя ремни безопасности. Встречаются еще другие виды турбулентности, например, механическая и турбулентность во время грозы. Если самолет движется во время сильной грозы, очевидно, что погода будет бурной и она наносит серьезные удары по лайнеру. В горных направлениях или при полете над горами происходит механическая турбулентность - ее мы в силах спрогнозировать", - добавила пилот.