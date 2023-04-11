Тайский остров с лучшим в мире пляжем закроют для посещения туристов

Популярный тайский остров Крадан в Андаманском море с лучшим в мире пляжем закроют для посещения туристов на четыре месяца. Об этом пишет Asia News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что местные жители опасаются большого наплыва отдыхающих и последующего разрушения экосистемы. Таким образом, знаменитый остров и расположенный на нем пляж Парадайз Бич, который в январе возглавил рейтинг британского World Beach Guide "100 лучших пляжей на Земле в 2023 году", будут закрыты с 1 июня по 30 сентября.

По данным издания, тайцы хотят сделать сохранение хрупкой экосистемы острова, включая его коралловые рифы и морскую флору и фауну, своим главным приоритетом. "Независимо от присужденной награды, каждый делает все возможное, чтобы защитить остров, - заявил глава национального парка Прит Нарасрит. - Мы будем уделять больше внимания сохранению красоты нашей природы".