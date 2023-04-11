Важные культурные события в Италии в июне

С 13 по 17 июня по кольцевому маршруту Бреша - Рим - Бреша пройдет автопробег на ретроавтомобилях "Милле Mилья", или "Тысяча миль", ежегодно собирающий миллионы зрителей со всего света. По твердому убеждению Энцо Феррари, это "самый замечательный автопробег в мире". В этом году в нем будут участвовать 405 автомобилей.

К участию в пробеге допускаются автомобили, выпущенные с 1927 по 1957 год, и только те модели, которые участвовали хотя бы раз в проходивших в ранние годы автомобилизма пробегах. На дистанцию допускаются некоторые "участники", датируемые ранее 1927 года, модели которых зарегистрированы на Милле Милья вплоть до 1930 г.

Легендарный пробег "Милле Mилья" появился в конце 1926 г. по инициативе четырех молодых заядлых автомобилистов и любителей автогонок. Ими были граф Аймо Маджи ди Граделла, его друг Граф Франко Маццотти, Ренцо Кастаньето, прекрасный организатор и бывший гонщик, и журналист Джованни Канестрини из спортивного вестника "Gazzetta dello Sport". Они решили устроить этот пробег в ответ на то, что из их родного города Бреша убрали чемпионат по автогонкам Гран-При Италии. Дело в том, что первый Гран-при прошел именно в Бреше 4 сентября 1921 года, а в 1922 году был построен автодром в Монце, и с этого года национальный итальянский Гран-При ассоциируется именно с этой трассой.

Друзья решили установить маршрут из Бреши до Рима и обратно, его общая протяженность при этом составила примерно 1.600 км, что вполне соответствует почти тысяче миль, откуда и пошло знаменитое название. Первый пробег прошел с таким успехом, что было решено продолжить его в последующие годы.

Всю информацию о предстоящем пробеге нынешнего сезона, его подробную программу, маршрут, подробный рассказ о истории и многое другое можно узнать на сайте https://1000miglia.it/en/events/1000-miglia/1000-miglia-2023/

МУЗЕЙ МИЛЛЕ МИЛЬЯ

Сант-Эуфемия-делла-Фонте, Бреша (регион Ломбардия)

www.museomillemiglia.it/

www.italia.it/it/lombardia/brescia/musei/museo-mille-miglia

В 1008 году один сельскохозяйственный комплекс был превращен в бенедиктинский монастырь. В центре находится большой двор, по периметру которого расположены монашеские кельи, конюшни, склады, возвышается средневековая церковь, посвященная святому Патерио, и дом аббата. Бывший монастырь расположен на склонах Монте-Маддалена, недалеко от района Сант-Эуфемия.

Здесь представлены коллекции старинных автомобилей, участвовавших в знаменитой гонке, а также связанные с ней предметы. С 2001 года здесь также находится Музей Битлз, созданный итальянских фанатов этой группы.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КОВРЫ "ИНФЬОРАТЕ"

10-11 июня 2023

Больсена (пров.Витербо, регион Лацио)

www.meteomarta.altervista.org/portale/corpus-domini-e-infiorate-bolsena-22-giugno-2014

Спелло (пров. Перуджи, регион Умбрия)

www.infioratespello.it/infiorate-2023/

Дженцано (пров.Рима, регион Лацио)

www.infioratadigenzano.it/infiorata-di-genzano-2023/

19-23 мая 2023

Ното (пров. Сиракузы, о. Сицилия)

www.infioratadinoto.it/

https://www.girovagate.com/2010/06/le-infiorate-piu-belle-ditalia-per-la.html#:~:text=Le%20più%20belle%20e%20famose,Galdo%20(BN)%20e%20quella%20di

На праздник Корпус Домини, посвящённый почитанию Тела и Крови Христа, во многих итальянских городах устраивают Инфьорату: выкладывают на улицах из цветов художественные композиции на религиозные темы, прежде всего посвященные таинству Святого Причастия, а также изображения различных религиозных сцен и персонажей. Композиции выкладываю из цветов, поскольку именно они символизируют самое чистое в человеке и выражают приближение к тайне превращения хлеба в тело Господне.

Праздник Корпус Домини был учрежден в 1264 году папой Урбаном IV вскоре после чуда, произошедшего в маленьком городке Больсена, и именно там состоялась первая праздничная процессия, а в наши дни также проводится цветочная Инфьората, протяженностью целых 3 км!

Хотя праздник Корпуса Домини отмечается в четверг, следующий за Днем Святой Троицы, в Италии его празднуют в следующее воскресенье. Самые знаменитые и красивые инфьораты в этот день и в субботу накануне можно увидеть в городках Спелло (недалеко от Перуджи), Больсена (недалеко от Витербо), Дженцано (недалеко от Рима), Фучеккьо (недалеко от Флоренции), Сан Пьер Ничето (недалеко о Мессины, Сицилия), Потенцони ди Бриатико (недалеко от Вибо Валентия), Сан Бартоломео ин Гальдо (недалеко от Беневетно) и Алатри (недалеко от Фрозиноне), где проходит самая большая инфьората в мире! А вот в сицилийском городке Ното (недалеко от Сиракуз) цветочные ковры выстилают значительно раньше, в этом году с 19 по 23 мая.

ДЖЕНЦАНО - ГОРОДОК ИНФЬОРАТЫ, КЛУБНИКИ И ХЛЕБА

(пров. Рима, регион Лацио)

www.italia.it/en/lazio/roma/genzano-castelli-romani

www.italia.it/it/lazio/roma/genzano-castelli-romani

Дженцано расположен у кратера озера Неми на древней Аппиевой дороге в лесистой местности района Кастелли Романи, "Римских замков". Это небольшой городок прославился на всю Италию своими большими коврами из свежих цветов, выкладываемых на улицах в праздник Тела и Крови Христовых, - Инфьоратой, а еще своим вкусным хлебом и клубникой. Для многих римлян это излюбленное место загородных прогулок, очень живописное, полное зелени и исторических памятников.

Инфьората в Дженцано - памятник итальянского культурного наследия

Каждый год на праздник Тела Христова (во второе воскресенье после Пятидесятницы, обычно в июне) центр Дженцано покрывается ковром из свежих лепестков площадью 2 000 кв.м., поделенным на 14 квадратов, на каждый из которых уходит более чем 400 000 гвоздик разных цветов.

Итальянское министерство туризма признало Инфьорату в Дженцано "наследием Италии"; это зрелищное событие проводится ежегодно с 1778 года!

К празднику готовятся целый год: зимой готовят эскизы; в апреле оценивают, сколько и цветов понадобится и какие; в мае начинается подготовка площадок, а в июне, в четверг, предшествующий воскресенью Тела Христова, начинают готовить лепестки. Их разделяют по цветам и помещают на хранение в прохладные пещеры под ратушей.

Помимо лепестков гвоздики в композициях также используют дрок, кедровые орешки, хризантемы, сосновую кору, черную виноградную лозу, зерна кукурузы, риса, шалфей, перец чили, зерна пшеницы, сою, шелуха кедрового ореха, душицу, черный кофе и некоторые другие растения.

Цветочные ковры "расстилают" с вечера субботы до утра воскресенья. В последующие месяцы проводят инвентаризацию материалов, отбирая то, что можно сохранить, и начинают готовиться к следующему году. Кульминация праздника приходится на вторую половину дня в воскресенье - это шествие по улице Инфьората - и продолжается в понедельник процессиями и музыкальными выступлениями, до тех пор пока по ступеням церкви Санта-Мария-дельи-Анджели не побегут дети разносить в пух и прах цветочные картины.

Что посмотреть в Дженцано

Гуляя по уютному Джензано, вы вдоволь насладитесь панорамными видами на озеро Неми и на постепенно спускающуюся в кратер сельскую местность.

В историческом центре взгляд сразу привлечет величественный дворец XVIII века Чезарини Сфорца, баронов Дженцано. На парадном этаже представлена коллекция Хагера-Спортелли - около сотни произведений искусства XVII- XVIII веков, принадлежавших Хельмуту Хагеру, одному из величайших исследователей барочной архитектуры и ее создателей: Карло Фонтана, Джан Лоренцо Бернини и Филиппо Юварра.

В бельэтаже находится постоянная выставка "Симпозиум: застолье на стыке мифа и культуры", где представлены артефакты, связанные с винной культурой. Ядро экспозиции составляют произведения, изъятые Налоговой полицией в рамках операций по борьбе с незаконным оборотом произведений старины.

Во дворце также есть раздел, посвященный археологическим находкам, сделанным на вилле Антонини (I век н.э.), где родились два римских императора, Антонин Пий и Коммод. Экспозиция является результатом раскопок, проводимых совместно с американским университетом; и в летние месяцы археологи всегда за работаой.

Также стоит посмотреть церковь Санта-Мария-делла-Чима и монастырь, остатки средневековых стен и музей Инфиораты.

Фирменные продукты Дженцано: домашний хлеб

Главный типичный местный продукт - домашний хлеб Дженцано, первый в Италии, удостоенный марки IGP. Он имеет хрустящую корку, а внутри мягкий и ноздреватый; его пекут в дровяных печах на натуральных дрожжах, от чего он не черствеет в течение нескольких дней. Хлеб продается буханками от 0,5 до 2,5 кг.

ЛУМИНАРА И РЕГАТА СВЯТОГО РАНИЕРИ

16 и 17 июня 2023

Пиза, набережная реки Арно (регион Тоскана)

www.terredipisa.it/en/events/regatta-of-san-ranieri-pisa/

www.giugnopisano.com

По случаю праздника Сан Раниери, святого покровителя города, ежегодно отмечаемого 17 июня, между четырьмя историческими районами города устраивают состязания - историческую регату. Команды районов легко узнать по цветам лодкок: Сан-Франческо - желтая, Сан-Мартино - красная, Санта-Мария - голубая и Сант-Антонио - зеленая. Наградой за победу служит голубое знамя, "палио", - символ города еще со Средних веков, когда Пиза была мощной морской республикой.

Команды должны проплыть 1,5 км против течения, от моста Понте-делла-Читаделла до Скало-деи-Ренайоли, где у самого финиша пришвартована баржа с 10-метровым флагштоком, на котором развивается пизанский флаг. Победившей считается та команда, которая первой доберется до этого флага - настоящей цели и финиша состязания. А команде, прибывшей к финишу последней, в знак позора вручат двух гусят.

Каждый год накануне регаты, 16 июня, устраивается волшебный ночной праздник Луминариа, когда после заката на воду спускают более семидесяти тысяч огоньков ("лумини") в стеклянных стаканчиках, другие крепятся на выкрашенные в белый цвет деревянные каркасы, повторяющие контуры дворцов и мостов над рекой. Падающая башня - для всего мира символ города и зубчатые орнаменты городских стен освещается огнями из масляных плошек. Эта традиция зародилась в 1688 году, когда в капеллу пизанского собора перенесли урну с мощами святого Раньери, почившего в 1161.

В день регаты в центре Пизы, от знаменитой площади Чудес с Падающей башней до площади Кавальери, на улицах Санта-Мария и Корсика с раннего утра открыта ярмарка Сан Раньери.

Начало регаты в 17:00, окончание в 19:00.

100° ФЕСТИВАЛЬ АРЕНА ДИ ВЕРОНА

16 июня - 9 сентября 2023

Верона (область Венето)

www.arena.it

www.arena.it/en/arena-di-verona/news/presentati-i-cast-del-100-arena-di-verona-opera-festival

www.arena.it/it/arena-di-verona/news/presentati-i-cast-del-100-arena-di-verona-opera-festival

Арена ди Верона - третий по величине римский амфитеатр в мире, построенный в I веке нашей эры для сражений гладиаторов. В 1913 году в его стенах была поставлена опера Верди "Аида", а с 1936 года проводится летний оперный фестиваль - самый зрелищный и грандиозный в Италии и в мире.

Лучшие оперные голоса мира вошли в программу 100° сезона Арена ди Верона, представляющую в этом году антологию исторических постановок, наиболее понравившихся публике, а также новую постановку "Аиды", которой 16 июня откроется фестиваль и которая будет транслироваться на весь мир, и новую постановку "Риголетто".

В лучших традициях фестиваля исполнителями опер станут самые выдающиеся звезды бельканто, среди которых Йонас Кауфман, Хуан Диего Флорес, Пласидо Доминго, Роберто Болле, а также Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, которые выступят в открывающей фестиаль "Аиде".

До 9 сентября за подмостках Арены будет проходить уникальный парад исторических постановок:

"Аида" Джузеппе Верди в новой постановке Стефано Поды 16, 17, 25, 29 июня, 9, 16, 21, 30 июля, 2,18, 23 августа, 3, 8 сентября;

"Кармен" Жоржа Бизе в постановке Франко Дзеффирелли 23 июня, 6 июля, 11, 24 августа, 6 сентября;

"Севильский цирюльник" Джоаккино Россини в постановке Хуго де Аны 24, 30 июня, 13, 22 июля;

"Ригодетто" Джузеппе Верди в новой постановке 1, 7, 20 июля, 4 августа;

"Травиата" Джузеппе Верди в новой постановке Франко Дзеффирелли 8, 14, 27 июля, 19, 26 августа, 9 сентября;

"Набукко" Джузеппе Верди под управлением Джанфранко де Бозио 15, 28 июля, 3, 17 августа;

"Тоска" Джакомо Пуччини в постановке Худо де Аны 29 июля, 5, 10 августа, 1 сентября;

"Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли 12, 25 августа, 2, 7 сентября.

Также в программе значится пять гала-концертов:

19 июля Робетро Болле и друзья - балет, созданный в 2008 году для нестандартных площадок, впервые прошел на Арене ди Верона в 2012 году и с тех пор стал регулярным событием фестивальной программы, на котором звезды мирового балета выступают вместе с "распорядителем бала" Роберто Болле.

23 июля Хуан Диего Флорес на 100° фестивале Арена Ди Верона - в плеяде оперных суперзвезд Арены не хватало только одного имени: тенора Хуана Диего Флореса, величайшего современного исполнителя Россини и репертуара бельканто. 23 июля перуанский артист наконец выйдет на сцену Арены.

6 августа Пласидо Доминго на 100° фестивале Арена Ди Верона - концерт испанской оперной звезды, традиционно значащийся в программе фестиваля с 1969 года.

20 августа Йонас Кауфманн на 100° фестивале Арена Ди Верона - после успеха гала-концерта Йонаса Кауфмана (2020) и "Аиды" (2022), в которой он исполнил партию Радамеса, немецкий тенор (называемый "королем теноров") вновь выйдет на сцену Арены 20 августа. Он выступит в трех ролях в трех актах разных опер в сценическом оформлении.

31 августа Театр Ла Скала на 100° фестивале Арена Ди Верона - Во второй половине ХХ века фестиваль Арены называли "Летней Ла Скалой" - и вот в этом году вечером 31 августа оркестр театра Ла Скала под управлением дирижера Риккардо Шайи впервые выступит в веронском амфитеатре. Это поистине уникальное событие, которое объединит историю двух театров во имя великой классической музыки.

https://www.arena.it/it/arena-di-verona/teatro-alla-scala-in-arena

100° фестиваль Арена Ди Верона: оперы

Большие надежды возлагаются на новую постановку "Аиды" (главной оперы Арены), поскольку эта работа Стефано Поды встанет в один ряд с первой постановкой 1913 года и постановкой Дзеффирелли. Остальные шесть исторических постановок: "Тоска" (2006) и "Севильский цирюльник" (2007) от Хьюго де Аны, колоссальная Вавилония в "Набукко" от де Бозио (1991-2015), "Травиата" (2019), последняя работа великого Дзеффирелли, а также его "Кармен" (1995-2022) и "Мадам Баттерфляй" (2004) - подарят возможность молодым зрителям и просто всем любителям сценического искусства совершить экскурс в историю вкусов, мод и театрального стиля XX века; это почти живой музей, демонстрирующий эстетику минувшего века. Исключительное событие в новейшей истории фестиваля - появление в афише еще одной новой постановки; это опера "Риголетто", отсутствовавшая в программе последние шесть лет.