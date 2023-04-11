Пляжи США заполонили желеобразные существа

Издание The Hill со ссылкой на фото в соцсетях сообщает, что пляжи южной Калифорнии заполонили желеобразные существа сине-фиолетового цвета, выброшенные волнами на берег, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Создания, похожие на медуз, принесло течением.

Биологи попросили отдыхающих не трогать их. Они отметили, что это парусники, парусницы или велеллы, относящихся к виду Velella velella. У этих морских обитателей, как и у медуз, есть способность жалить.

Интересно, что по отдельности каждая из Velella velella не является самостоятельным организмом. Это - колония гидроидов, достигающих по размеру 10 см. На суше они смотрятся как сдутые шарики или куски пластика сине-фиолетового цвета, а под солнцем начинают выцветать.

Этих существ выбрасывало на американские берега и ранее. Так, в 2014-2016 годах сотни тысяч парусниц появились на западном побережье США.

У этих существ есть камера из хитина, заполненная воздухом и покрытая мантией. Она позволяет им находиться на поверхности. Характерная особенность этого вида - тонкая полукруглая лопасть, расположенная по диагонали воздушной камеры. С ее помощью они передвигаются по воде под определенным углом к ветру, периодически поворачиваясь на 180 градусов. Отсюда и название существ: "velum" в переводе с латыни - парус.