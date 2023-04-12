В Египте на знаменитой достопримечательности объявлено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявлено на знаменитой достопримечательности Египта - речь идёт о городе и монастыре Святой Екатерины на Южном Синае, куда проезжает огромное количество туристов. Там, начиная с понедельника, после пришедшего Хамсина, фиксируется постоянный сильный ветер, песчаные бури и дожди. В ожидании сильных ливней, которые крайне непривычны для этой местности, местные власти объявили чрезвычайное положение, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как заявил Али Абдель Максуд, вице-президент города Святой Екатерины, пока город накрывал только небольшой дождь, который длился 15 минут, и пока он не перерос в проливные дожди, но риск сохраняется. Именно в ожидании проливных дождей по его словам объявлено чрезвычайное положение и будут приняты "все меры предосторожности для противодействия любой чрезвычайной ситуации".

Водителей, особенно "международных участников", призвали "проявлять осторожность, осторожность и обдуманность при вождении". Их предупреждают, что из-за сильных ветров с песком видимость не превышает 100 метров, местами также есть скопления песка по обеим сторонам дорог. За ограничением скорости стараются следить.

Сильные ветра и грозы также обещают в провинции Красное Море, где расположен курорт Хургада. При этом в самом Шарм-эль-Шейхе вполне "летний" прогноз без всяких неприятностей - туристам обещают ясную солнечную погоду и +24-28 градусов до конца недели.