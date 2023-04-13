Туристам в Испании придется отказаться от привычного комфорта в отелях

В отелях популярных курортов Испании - Балеарских островов, туристы больше не смогут помыть голову привычным способом и даже выпить чаю в номере. Причина - борьба отелей за большую экологичность, и в частности - запрет на одноразовый пластик, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщает Spanish Tourism News, в Испании вступил в силу специальный закон, запрещающий использование различных видов одноразового пластика. Таким образом в отелях исчезнут почти все привычные туристам одноразовые удобства. Это не только шампуни и гели для душа, но также одноразовые зубные щетки, шапочки для душа, бритвы, расчески и т. д. В соответствии с нормами по охране окружающей среды использование всех этих одноразовых материалов в отелях исключено.

Более того - из номеров исчезнут и другие "полезные мелочи". В первую очередь, запрет коснётся пластиковых бутылок с водой, которые традиционно предлагались туристам на летних курортах. Также под запретом окажутся одноразовые напитки, то есть, пакетики с чаем и кофе в номере. Ограничение также распространяется на канцелярские принадлежности, такие как ручки и блокноты, рекламные листовки отели также должны будут заменить на их электронные версии.

При этом как в таких условиях будет обеспечиваться привычный комфорт туристов - пока неясно. От некоторых экспертов даже звучат заявления, что шампунь туристам придётся привозить свой или покупать у "частных дистрибьюторов".