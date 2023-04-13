Туристические возможности Азербайджана представлены на одной из крупнейших Международных выставок в мире

Туристические возможности Азербайджана представлены на Международной выставке путешествий и туризма Восточного Средиземноморья EMITT 2023, начавшей работу в Турции 12 апреля.

Как сообщает Day.Az, на четырехдневной выставке наша страна представлена двумя местными туристическими компаниями, группой отелей и гостиниц и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ("Azərbaycan Hava Yolları"), организованными Бюро по туризму Азербайджана при поддержке Государственного агентства по туризму.

В рамках выставки проводятся деловые встречи в формате B2B с туристическими компаниями и оцениваются возможности двустороннего сотрудничества, придающего импульс взаимному туристическому обмену.

Выставка, проводимая в 26-й раз, является одной из пяти самых крупных в мире, участие в которой принимают 600 компаний из 30 стран. В прошлом году выставка приняла 33 595 посетителей из 110 стран.

В 2022 году Турция заняла второе место по числу туристов, посетивших Азербайджан. Согласно статистике 2022 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан, составило 311 тысяч 880 человек, и это означает восстановление на 99 процентов показателей 2019 года.