Самолет Баку-Тбилиси вынужден был вернуться в аэропорт вылета

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9223 авиакомпании Buta Airways, входящей в состав ЗАО AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий (гроза) в районе аэропорта в Тбилиси.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

В информации отмечено, что самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:56 по бакинскому времени.

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.