Штраф, тюрьма и как минимум конфискация грозят туристам, пытающимся ввести в Таиланд определённые вещи, причем вроде бы вполне невинные. Власти Таиланда строго предупредили туристов о том, что ввоз свежих фруктов в Таиланд без фитосанитарного сертификата может повлечь за собой штраф в размере 20 000 бат или тюремное заключение сроком на один год, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщает тайская пресса, ссылаясь на заявление главы Министерства сельского хозяйства Рапипхата Чантарасривонга данный закон неоднократно пытаются нарушать как тайские, так и иностранные туристы, однако его нарушение может привести как к штрафам, так и к тюремному заключению. Ввоз фруктов является незаконным в соответствии с Законом о карантине растений, добавил он. "Много туристов из Таиланда, а также других стран, особенно те, кто возвращаются из Южной Кореи и Японии, пытаются ввезти в страну свежие фрукты, такие как хурма и виноград, которые дешевле, чем в Таиланде. Мы хотели бы предупредить их, что такое поведение может быть сочтено нарушением закона, даже если туристы не знают об этом", - заявил он.

Чиновник также предупредил туристов, что в любом случае произойдет конфискация и уничтожение спорного имущества. Министерство сельского хозяйства и отдел по связям с общественностью аэропортов Таиланда сотрудничают для обеспечения соблюдения этого закона, добавил он. И в аэропорту Суварнабхуми часто конфискуют свежие фрукты и овощи, привезенные пассажирами в Таиланд. На первый раз туристы отделываются предупреждением, добавил чиновник, конфискат же "уничтожается при высокой температуре, чтобы предотвратить любой риск заражения сельскохозяйственных культур в Таиланде", - добавил он.

Также были представлены несколько случаев, когда иностранные туристы пытались въехать в Таиланд. Так, британцы прошлым летом пытались ввезти через аэропорт Суварнабхуми манго в багаже; малазийцы осенью пытались ввезти в страну "нелицензированный" дуриан, а уже в этом месяце австралиец был задержан на Пхукете "за попытку контрабанды папайи и кокоса без необходимых разрешений". Последнее, очевидно, и стало причиной того, что туристам напомнили о запрете.