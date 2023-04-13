Первая смерть человека от этого вируса заставила туризм вздрогнуть

Старая страшная болезнь вновь напугала мир: первая в этом году смерть человека от вируса H3N8 птичьего гриппа заставила туризм вздрогнуть. Как сообщает telegram-канал Baza, жертва этого вируса была зарегистрирована в Китае. Пострадавшая была не туристкой, а местной жительницей, причём из глубокой китайской провинции. Однако все помнят, как начиналась пандемия ковида, поэтому такого плана новости теперь всеми воспринимаются крайне настороженно. Тем более, туризм взрогнул от этой новости на фоне "переоткрытия" Китая, ведь весь мир рассчитывает на китайские турпотоки, которые могут быть вновь обрублены. А если болезнь примет форму эпидемии, то локдауны вновь могут оказаться обычной практикой для многих стран, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Пострадавшая заразилась вероятнее всего от домашней птицы. По крайней мере, медики диагностировали ещё в феврале, что 56-летняя жительница китайской провинции Гуандун заразилась подтипом вируса H3N8 и до начала заболевания контактировала с домашней птицей. Заболевание было зафиксировано ещё в феврале, в марте пострадавшую госпитализировали с тяжёлой пневмонией - и через пару недель она скончалась.

Пока проверены образцы с местного рынка - все они дали положительный результат на грипп. Всего же ВОЗ зарегистрировала три случая инфицирования H3N8, и все они снова произошли в Китае.

Впрочем, пока даже ВОЗ уверяет, что никакой вспышки пока нет и "беспокоиться особо не о чем", так как этот подтип птичьего гриппа "не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку". Однако, китайские власти, наученные горьким опытом, всё же решили провести усиленную дезинфекцию по месту жительства умершей.