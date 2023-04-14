Необычный штраф для желающих посетить Италию

В итальянском городе Портофино туристам запретили долго стоять на центральной площади, чтобы не мешать движению автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что мэр города Маттео Виакава пояснил, что экскурсионные группы часто выстраиваются в очередь в одном месте, чтобы сфотографироваться. Из-за этого в городе образуются заторы.

Запрет на медлительность введен до 15 октября 2023 года. Штраф составляет €275 (521,81 АЗН).