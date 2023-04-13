Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан

Российская авиакомпания "ИрАэро" с 30 мая запускает прямые рейсы из Перми в Баку.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на расписание авиакомпании.

"Время вылета из Перми - 05:55 с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 08:00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 00:55 с прибытием в аэропорт Перми в 05:05. Время для каждого аэропорта указано местное", - говорится в сообщении.

Отметим, что рейсы будут выполняться авиакомпанией "ИрАэро" на самолетах Superjet, которые вмещают около 100 пассажиров.

Напомним, что cогласно решению Кабмина Азербайджана, с 06:00 28 марта 2023 года при въезде в Азербайджан иностранных граждан и граждан других стран, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства предоставление паспорта COVID-19 не требуется.