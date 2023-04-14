С 30 мая США меняют стоимость туристической визы. Американское правительство, как сообщает CNN, глобально для всех стран увеличит сборы за обработку некоторых заявлений на неиммиграционные визы, в том числе для туристов, а также студентов, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По данной информации плата за подачу заявления на гостевые визы для бизнеса и туризма, а также другие визы, например, для студентов и посетителей по обмену, будет увеличена со 160 долларов США до 185 долларов США (т.е. с 13 тысяч рублей до более чем 15 тысяч). Также вырастет плата за некоторые типы виз для временных работников и отдельные типы бизнес-виз.

Посольство США добавило, что другие консульские сборы остаются прежними. Кроме того, Госдепартамент США заявил, что сборы за оформление неиммиграционной визы устанавливаются на основе "фактической стоимости предоставления услуг по получению визы и определяются после проведения исследования стоимости этих услуг". "Госдепартамент стремится облегчить законные поездки в Соединенные Штаты как для иммигрантов, так и для неиммигрантов", - также добавляет издание.