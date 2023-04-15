Гид рассказала о способах развода туристов на деньги в Египте

Основные "лохотроны" в Египте и способы развода туристов на деньги представила на своём канале в Яндекс.Дзен россиянка, живущая в Шарм-эль-Шейхе и работающая там гидом. По её словам, в основном советы пригодятся тем, кто "только открывает для себя Египет или международный отпуск", так как все, несколько раз отдыхавшие в стране, с большинством этих "разводов" уже ознакомились. Также как уверяет блогер, многие моменты универсальны и подойдут не только для Египта, но и для других стран, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Начинает свой рассказ гид с уловок отельных гидов, так же в список попали махинации со стороны продавцов и таксистов:

1. Регистрация в полиции и разрешение на выход в город. "Когда Вас встречает отельный гид, то просит заполнить специальную анкету, где вы должны указать свои данные и экскурсии, которые вы хотите посетить. Говорит, что эта анкета для полиции и получаете разрешение на ваше передвижение. На самом деле, лично вам как гостям Египта, не нужны никакие разрешения на передвижение по городу, или по Египту в целом", - заявила автор блога. По её словам, единственная функция этой анкеты - быть "инструментом запугивания", чтобы турист не рисковал отправляться в самостоятельные маршруты и купил бы экскурсии у туроператора по высоким ценам. На самом деле, есть только два ограничения - это визовый режим, который почти не касается обычных туристов и то, что, по словам блогера "в темное время суток на арендованной машине", туриста или не выпустят из одного города в другой или дадут ему сопровождение. Это - мера безопасности, поясняет гид - расстояния большие, дороги турист не знает, в пустыне связи скорее всего не будет, случись что - туриста не смогут быстро заметить и оказать помощь.

2. Бесплатные экскурсии по городу "в подарок". Как поясняет эксперт, под видом этого "бесплатного сыра" туристу всучат шопинг-тур, причем по дорогим магазинам. То есть на экскурсии чуть-чуть покажут город и поведут по дорогим магазинам. "Вам говорят, что это гос фабрики. Это неправда, нет здесь государственных фабрик масел, папирусов, сувениров итд. Просто компания от ваших покупок получает хороший %", - пояснила гид.

3. "Только у вашего отельного гида есть лицензия и страховка", - как заявила блогер, это ее любимый вид "развода" туристов. "Люди действительно думают, что сотни компаний работают без лицензий? Лицензии есть у всех. Ни одна машина , ни одна яхта не покинет город, без определенного пакета документов. Полиция часто делает проверки", - пояснила она. Однако "честность и качество экскурсии" - это уже другой вопрос - добавила гид.

4. Аптека - как заявила блогер, "в Египте шикарные медикаменты и очень дёшево", но туристы в аптеках могут услышать "свои цены", которые, как правило, озвучивают в долларах, причём ниже 1$ цен нет. На самом деле, все цены написаны на пачках, посчитаны они в египетских фунтах и существенно ниже тех, на которые туриста пытаются развести.

5. Цены в кафе. "В Египте есть 2 вида налогов. Не во всех кафе, но во многих вы оплачиваете налог, который указан в меню. Иногда одной строкой , в самом низу вас предупреждают, что к счету будет добавляться налог. Иногда написано, что налог уже включен. А иногда его просто нет ( обычно это в кафе, где ничего кроме напитков нет). Но данный налог - это не чаевые", - пояснила блогер. Также она подчеркнула для туристов необходимость обязательно уточнять цены, если в меню они не указаны, в идеале - под запись на камеру с уточнением полной стоимости заказа. По её словам, особая зона риска - рыбные рестораны, где туристы указывают, какую рыбу или креветок хотят. "Я хоть и живу в Египте 9 лет, но иногда сама попадаюсь на бешеный ценник", - добавила она.

6. Такси и маршрутки. В маршрутках, по словам блогера, всегда обозначена цена на лобовом стекле. Такси же обязано возить по таксометру. Также блогер рекомендует установить местное приложение in drive. "Все просто, скачиваете, регистрируетесь, ставите точки отправления и прибытия. Вам показывают рекомендуемую цену, в комментариях можете написать свою. PS: проверила цены и по моему скромному мнению, на дальние расстояния ( от 8 км) цена слишком занижена. Заказываете и вам приходят сообщения с ценами от водителей. Машины частные, не такси. Но торговаться не надо и выйдет дешевле чем через отель или ловить такси на улице", - добавила блогер.