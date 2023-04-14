https://news.day.az/tourism/1555432.html Возобновляются групповые поездки китайских туристов в Азербайджан
Возобновляются групповые поездки китайских туристов в Азербайджан
Группа китайских туристов приехала в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, это первая групповая поездка из Китая после пандемии.
Напомним, в 2019 году был подписан "Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики "Об упрощении организации групповых поездок китайских туристов в Азербайджанскую Республику".
Согласно меморандуму, Азербайджан включен в список стран, куда могут путешествовать китайские туристы.
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