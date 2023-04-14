Мужчина купил дешевый билет на самолет и оказался единственным пассажиром

Путешественник на рейсе Jet2 из Белфаста в Фару оказался единственным пассажиром самолета и назвал полет нереалистичным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 65-летнего Пола Уилкинсона, он удивился, не увидев людей у выхода на посадку. Встречающие пассажира стюардессы заявили, что он VIP-персона, поскольку случайно оказался в пустом самолете, хотя купил дешевый билет. Бортпроводники называли мужчину королем на протяжении всего полета и старались выполнять все его просьбы.

"Это было похоже на полет на моем собственном самолете. Кто-то рассказывал мне, что частный самолет можно заказать за 28 000 фунтов стерлингов. Предполагаю, что со мной такого больше никогда не произойдет", - заключил Уилкинсон.

Пассажир подчеркнул, что смог прогуляться по самолету, выбрать понравившееся место, а также побеседовать с пилотом перед вылетом.