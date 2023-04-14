В Турции сообщили о планах по развитию туризма

Турция будет стремиться привлечь больше туристов из США, Южной Америки, Дальнего Востока, Азии и стран Персидского залива, продолжая концентрироваться на существующих стратегических рынках, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, пишет 14 апреля Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

"В будущем мы сосредоточимся больше на качестве, чем на количестве. Мы сосредоточимся на диверсификации исходных рынков, чтобы увеличить наши доходы от туризма. Мы распространяем туристическую деятельность на 12 месяцев и 81 провинцию Турции, предлагая разнообразные продукты", - сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время рекламные кампании проводятся более чем в 200 странах, а также в рамках этих усилий министерство работает над проектом по производству фильмов и сериалов совместно с Голливудом, которые будут выпущены на глобальных платформах.

По его словам, туристическая индустрия Турции быстро оправилась от неблагоприятных последствий пандемии COVID-19 и сумела в 2022 году увеличить свои доходы от туризма на 19% по сравнению с 2019 годом.

"Первоначальные цели, установленные на 2022 год, составляли 42 млн туристов и доход в размере $35 млрд", - напомнил Эрсой и добавил, что цели для туристической области пересматривались три раза в течение года.

"В конце года мы приняли 51,4 млн иностранных туристов и получили доход от туризма в размере $46,3 млрд. Турция была третьей по посещаемости страной в мире", - сказал он.

Министр заметил, что в этом году Турция планирует принять 60 млн туристов и получить доход в $56 млрд.

"Наша цель на 2028 год - принять 90 млн туристов и получить $100 млрд дохода", - заключил Эрсой.