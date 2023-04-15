Смертельный вирус добрался до Европы и начал заражать туристов

Изменение климата может преподнести туристам страшный сюрприз - популярные у них регионы европейского Средиземноморья станут эндемичными для смертельного вируса, который уже добрался до Европы и начал заражать туристов. Так прокомментировали медики случай заражения иностранной туристки лихорадкой денге рядом с Ниццей, в курортном регионе на юге Франции. При этом сами врачи уже находятся на грани паники, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Туристка из Великобритании, как сообщает местная пресса, вернулась из отпуска и обратилась в отделение неотложной помощи в Великобритании с трехдневной лихорадкой, болями и сыпью. У неё диагностировали лихорадку денге, которую раньше в основном туристы "завозили" из тропических стран. Однако судя по всему, прогноз от медиков печален: случаи болезни всё чаще фиксируют на европейских курортах. Комары, которые распространяют вирус денге, чувствуют себя комфортно и на юге Европы, продвигаясь дальше на север, и в будущем количество случаев заболевания возрастет - таким прогнозом поделились медики.

Доктор Оуайн Доннелли из Лондонской больницы тропических болезней сказал, что распространение болезни "быстро меняется". "Более высокие температуры и больше осадков, а также рост мировой торговли и туризма означают, что мы можем увидеть больше частей Европы с идеальным сочетанием факторов для вспышек денге", - заявил он. О случаях вируса уже сообщали на курортном юге Франции, а также на испанских островах.

Напомним, "тропический" вирус вызывает лихорадку, головную боль, боли в мышцах и суставах, рвоту и пятнистую сыпь. Как правило, большая часть пациентов выздоравливает, но примерно у 5% пациентов лихорадка протекает в тяжелой форме, которая может быть смертельной. Правда, у болезни есть один "плюс": пока она не передаётся от человека к человеку, а переносится азиатским тигровым комаром. Но численность его в Европе растет.