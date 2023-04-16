В этой стране утвердили кошмарные штрафы для туристов

Власти Италии утвердили колоссальные штрафы для туристов: теперь путешественники, которые осознанно или по не знанию наносят ущерб популярным туристическим достопримечательностям и памятникам, а они в туристических местах страны встречаются практически на каждом шагу, могут лишиться сразу 59 тыс. евро, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

За последний год правительства по всей Европе ввели ряд новых ограничений в попытке расправиться с неугодными туристами. Многие правила предусматривают штрафы для тех, кого уличили за такие вещи, как справление нужды в море и ношение бикини на городских улицах.

Рассмотрим, что именно придумал кабмин Италии. Итальянские чиновники введут огромные штрафы в попытке сохранить в безопасности туристические достопримечательности и памятники и передать культурное наследие следующим поколениям в приглядном виде. Такое решение приняли власти, чтобы перевоспитать вандалов.

По данным The Sun, Италия планирует выписывать кошмарные суммы штрафов. Соответствующее заседание камбина состоялось 11 апреля. Известно, что максимум предусмотрен за нанесение ущерба культурным достопримечательностям: в этом случае туристам надо будет заплатить 59 тыс. евро. Минимум тоже впечатляющий - около 10 тыс. евро.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который отстаивал введение этого закона, пояснил свою позицию так: "Нападения на памятники и художественные объекты наносят экономический ущерб всем. Чтобы устранить это, необходимо вмешательство высокоспециализированного персонала и использование очень дорогостоящего оборудования. Тот, кто совершает эти действия, должен взять на себя также финансовую ответственность".

Напомним, недавно итальянское правительство недавно заплатило 40 тыс. евро за очистку фасада объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турине, пострадавшего от действий вандалов. Есть надежда, что штрафы удержат туристов и протестующих от причинения какого-либо ущерба, теперь уверены чиновники.

В последние годы итальянское правительство оштрафовало ряд приезжих, которые вели себя неподобающим образом вблизи популярных достопримечательностей. Только в прошлом году двое мужчин из Нидерландов были финансово наказаны за незаконное проникновение в фонтан Треви в Риме. По данным местных СМИ, их оштрафовали на сумму около 1 тыс. евро. кроме того, еще в доковидном 2019 году туристка была оштрафована на 250 евро за то, что загорала в бикини, находясь в Венеции.