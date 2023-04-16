Водитель такси напал с ножом на туристов в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала местного водителя такси после того, как он напал на двух иностранных туристов с ножом и угрожал убить их. Причиной конфликта стали разногласия относительно стоимости проезда, передает Day.Az со ссылкой на издание Thaiger.

Инцидент произошел на Паттайе на улице Second Road. В полицию поступил звонок о том, что мототаксист машет ножом перед иностранными туристами. Мужчина возрастом около 50-60 лет, одетый в оранжевую форму мототакси, был заснят на камеру очевидцами прямо во время нападения. Несколько человек, как тайцы, так и иностранцы, попытались вмешаться, чтобы остановить его.

Полиция Паттайи быстро задержала подозреваемого, которым оказался Ворапол Нарож, работающий водителем мототакси возле ночного базара города. Давая показания, он объяснил, что пассажиры пытались уменьшить стоимость проезда до 40 бат с человека. Это вдвое меньше, чем оговоренная стоимость в 80 бат с человека. Личности иностранных пассажиров пока неизвестны.

Свидетель происшествия, 31-летний Алессандро Сомсаен, сообщил, что сначала между подозреваемым и иностранными гражданами началась драка, а затем он преследовал туристов и пытался ударить их ножом. К счастью, несколько человек пришли на помощь иностранным гражданам и помогли уладить ситуацию. Подозреваемый скрылся с места происшествия и был позже задержан полицией.

Полиция подтвердила, что подозреваемого ждут суд и законное наказание. Его водительские права и разрешение работать водителем мототакси также будут затронуты.

В конце прошлого года мототаксист в Паттайе был арестован после того, как якобы сексуально домогался до своей пассажирки, тайской певицы по имени Янавут. Водитель такси отрицал обвинения, утверждая, что коснулся женщины, чтобы не дать ей упасть с мотоцикла. В январе группа такси-мафиози якобы напала на двух водителей Pattaya Bolt.

Эти инциденты служат напоминанием для всех пассажиров и в особенности иностранных туристов о необходимости быть осторожными, разрешать конфликты мирно и не прибегать к насилию.