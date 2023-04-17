Названы лучшие отели мира в 2023 году

Доступная для иностранных туристов гостиница открывает перечень 100 лучших отелей мира в 2023 году по версии журнала Travel+Leisure: рейтинг возглавил отель Peninsula Istanbul, расположившийся в самом доступном по перелётам Стамбуле. Впрочем, в первой десятке оказались и другие курорты в доступных для наших туристов странах - от привычного Таиланда до экзотического люксового сафари-отеля в Замбии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Полный топ-100 можно посмотреть здесь, что касается первой названной десятки, то в неё вошли следующие отели:

1. Отель Peninsula Istanbul, Стамбул, Турция - отель на 177 номеров, комплекс из четырех зданий расположен в центре турецкой "культурной столицы" на берегу Босфора. В создании отеля участвовала турецкий дизайнер Зейнеп Фадиллиоглу. Туристам предлагают номера с балконами и частными террасами, выходящими к воде, а также люксы с прямым выходом в пышный ухоженный сад или к бассейну. Цена за номер - от $ 959.

2. Hôtel Dame des Arts, Париж, Франция - отель расположен буквально в нескольких шагах от Лувра, с "беспрепятственным видом на Эйфелеву башню". Здесь "жили, писали и пили" Гертруда Стайн, Эрнест Хемингуэй и Фицджеральды. Туристам предложат около 17 номеров с балконом, выходящим на Эйфелеву башню. Цена от $ 386

3.The Ritz-Carlton New York, Нью-Йорк, США - здесь туристам предлагают "проснуться с видом на Гудзон из своей гостиничной кровати. Отель расположен в "сверкающей 50-этажной башне на углу 28-й улицы и Бродвея", он открылся в июле 2022 года после почти четырех лет строительства. Цена - от $ 1,073

4. The Standard, Бангкок, Таиланд - еще один доступный нашим туристам отель, расположенный "в одном из самых известных небоскребов города". Всего в отеле 155 номеров пять баров и ресторанов, в том числе нео-мексиканский ресторан Ojo на крыше, где "местных жителей часто больше, чем гостей отеля, а таком одержимом едой городе, как Бангкок, это всегда хороший знак". Цена номера от $ 237

5. InterContinental Khao Yai, ещё один тайский отель, расположенный на этот раз на курорте, граничащем с национальным парком Таиланда, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Кхао Яй. Номера начального уровня созданы по образцу старых вагонов в стиле Восточного экспресса, а другие номера переделаны из старинных железнодорожных вагонов. "С уникальными предметами, тщательно собранными со всей Азии, эти люксы игривы, незабываемы и удивительно романтичны", - уверяет издание. Цена от $154.

6. Gleneagles Townhouse, Эдинбург, Шотландия - отель всего на 33 номера, с экслюзивным видом - только для гостей отеля - на площадь Святого Андрея из местного лаунж-бара на крыше. Цена от $674.

7. Lolebezi, Замбия - люксовый сафари-коттедж, спрятанный в отдаленной концессии в национальном парке Нижняя Замбези, предложит туристам восемь люксовых коттеджей и "сверхсовременный подход к сафари": каждое отдельное жилье облицовано стеклом с видом на реку Замбези, также коттеджи оснащены небольшими бассейнами и мраморными ванными комнатами. "Дикая природа здесь буквально у вашего порога: свободно бродят слоны и обезьяны, а вдоль реки хрюкают бегемоты", - уверяют составители рейтинга. Цена от $1490.

8. Under Canvas Bryce Canyon, штат Юта, США - ещё одна экзотика, "люксовый глэмпинг" с палатками-платформами на 700 акров земли. Стоимость люксовой палатки от $314.

9. Four Seasons Tamarindo, Косталегре, Мексика. Курортный отель на 157 номеров стал первым отелем, открывшимся на этом охраняемом участке побережья за последние годы. Туристам особо рекомендуют люксы Cliffside Suite, "чтобы насладиться потрясающими видами и частными пейзажными бассейнами". Стоимость от $ 1250.

10. Fasano Trancoso, Бразилия. Отель "расположен в идиллическом месте вдоль нетронутого песчаного пляжа" и включает 40 роскошных современных бунгало, а также плавательный бассейн олимпийской длины, спа-салон, предлагающий расслабляющий массаж, и два ресторана, где подают классические блюда итальянской кухни, а также фирменные блюда Баии. Цена от $ 850.