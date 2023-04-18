Пилот раскрыл распространенную ошибку туристов, которая замедляет всех

Распространенную ошибку, которую туристы совершают при посадке в самолет, раскрыл британский пилот. Из-за неё процесс посадки занимает намного больше времени, утверждает он, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Когда объявляют, что ваш рейс заходит на посадку, подавите желание встать и немедленно занять очередь на выход. Раньше люди вообще оставались на своих местах, пока не называли их ряд или зону. В наши дни, когда объявляется первый звонок перед посадкой, двести человек мгновенно встают и образуют толпу, преграждая путь тем пассажирам, чьи зоны действительно должны выйти первыми. Люди вынуждены буквально проталкиваться локтями вперед. Это безумие, и в этом нет необходимости. Стояние в очереди не ускорит выход из салона. Напротив, это увеличивает и без того утомительный процесс ожидания", - процитировал слова летчика Патрика Смита портал Express. Кстати, эта привычка также характерна и для российских туристов.

По словам эксперта, утомительный процесс выхода из салона авиалайнера может занять еще больше времени, если пассажиры будут торопиться покинуть рейс. То же самое происходит перед взлетом: желание побыстрее занять место приводит к хаосу и отложенному взлету.

Известно, что на многих авиалиниях пассажирам выделяют зоны в самолете в зависимости от того, где расположено место. Затем сотрудники аэропорта вызывают пассажиров на посадку по зонам, чтобы попытаться упорядочить процесс выхода. Что касается лоукостеров, то салоны некоторых из них выглядят как базары - толпы пассажиров беспокоятся о том, что, если они не сядут первыми, в верхних шкафчиках не останется места для их чемодана.

В заключение специалист призвал путешественников исходить из принципов разумности и уважения как при входе в салон самолета, так и при выходе.