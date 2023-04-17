«Не тратьте деньги на пассивный отдых»

Приближается лето. Многие задаются вопросом, где лучше отдохнуть этим летом, что будет популярно и куда лучше отправиться отдыхать. Обо всём этом Day.Az поговорил с экспертом в сфере туризма и главой туристического агенства "AZE Turizm" Анной Мамедовой.

- Здравствуйте, Анна ханум! Что будет популярно летом 2023 года?

- Здравствуйте! Летом этого года по моим прогнозам, популярным направлением, несмотря на высокие цены, будет всё же Турция, далее Греция, Черногория и другие европейские страны, в том числе отдых в Северной части Кипра.

- А каков прогноз цен на туры в летний сезон?

- Например, в среднем стоимость отдыха на 2 взрослых человека в самый разгар лета будет составлять 3310 манат на базе завтрака в четырех звёздочном отеле на неделю в Черногории. Это на 700 - 850 манат дешевле, чем в Турции в летний сезон, где есть водные развлечения, включая ежедневные развлекательные программы и полного пансиона. Должна отметить, что отдых в европейских странах всегда отличался от отдыха в Турции, где цены поднялись за последний год, и это не случайно, так как спрос большой - весь мир сейчас отдыхает в Турции. В Греции стоимость туров тоже может подняться из-за немецких туристов, которые также полюбили отдых в этой стране.

- Каковы перспективы внутреннего туризма этим летом?

- Перспективы внутреннего туризма этим летом оцениваю, как очень хорошие, так как уже в апреле месяце моя туристическая компания с трудом нашла места для туристов в одном из отелей в регионе нашего прекрасного Азербайджана. Полагаю, что все отели будут заполнены в Азербайджане этим летом.

- А как вы отдыхаете сами? Подбираете себе тур или просите коллег?

- Я сама подбираю себе тур. Не люблю много спать и быть не активной, находясь, целый день в отеле. Я люблю активный отдых. Это означает, что предпочитаю путешествовать по старинным местам и увидеть что-то новое.

- Сколько стран уже успели посетить?

- Я посетила много стран. 25 стран сказать можно.

- Какие советы и рекомендации касательно отдыха можете дать читателям Day.Az?

- Нашим уважаемым читателям я бы рекомендовала стараться увидеть мир. Не тратьте денег на пассивный отдых! Посетите европейские страны, а также Шри-Ланку, остров Бали в Индонезии и так далее. Поставьте себе план, что каждый год буду посещать новую страну. Например, в этом году летом я уже был в Турции. В следующем году посещу Венгрию, например. Я сама этим летом собираюсь посетить Латвию, Словению, Венгрию, Италию и Литву, а в конце октября в планах ещё и посетить Марокко. Считаю, что человек каждый раз должен увидеть что-то новое, посетить новую страну, ведь всё равно вы тратите деньги на приобретение тура.