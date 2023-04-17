На этом острове разместили предостерегающие туристов билборды

На территории индонезийского острова Бали появились билборды с предостерегающими туристов надписями. Об этом сообщает местный портал Kompas, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Примечательно, что предостережения сделаны с ошибками.

"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристам вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", - указано в тексте публикации.

Как пояснил руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита, эти билборды служат напоминанием туристам о том, что иностранные граждане не допускаются к работе на Бали.

"Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд. <...> Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", - подчеркнул Треснадита.