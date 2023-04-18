В Хургаде открылась новая "достопримечательность"

Новую "достопримечательность" Хургады представили в рамках программы "City Tours" на египетском курорте. Туристы повалили автобусами на новый рынок овощей и фруктов. Местные чиновники продвигают новый комплекс "Эль Дахар" как новый "цивилизованный" рынок и надеются на его привлекательность для туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщает Al Masry Al Youm, туристические компании включили новый рынок в программы сити-утра по Хургаде, которые организованы, чтобы туристы могли ознакомиться с туристическими районами, достопримечательностями и рынками. Эксперты издания лично посетили одну такую экскурсию, понаблюдали "за многими туристами, посещающими рынок и покупающими египетские фрукты" и похвалили "состояние чистоты и порядка на рынке".

Как заявил Амр Ханафи, губернатор провинции Красное море, где расположена Хургада, новый рынок должен стать "первым цивилизованным рынком на территории мухафазы", очередным этапом "цивилизационного развития и нового стратегического плана развития Хургады". Курорт избавляется от стихийных рынков с их непредсказуемыми ценами, поэтому туристические компании решили разместить новый рынок в рамках City Tours, чтобы туристы могли познакомиться с египетскими фруктами и купить у них то, что им нужно, также отметил чиновник.

В свою очередь, глава Хургады Ашраф Аль-Бейя подтвердил, что новый рынок был создан "с целью предоставления услуг гражданам цивилизованным и надлежащим образом". Также он создан в рамках усилий государства по контролю над ценами, в которую входит в том числе план устранить "феномен уличных торговцев" и ограничить случайные рынки и связанные с ними неприятности - от заторов на дорогах и искажения эстетики до мошенничеств и мелкого криминала. Он также добавил, что дизайн рынка соответствует новому стратегическому плану города Хургады и идет в ногу с городским развитием и застройкой, происходящей на улицах и площадях прибрежного города.

Подробности о новом рынке изданию доложил и Баракат Аль-Кади, его директор. Он пояснил, что комплекс занимает площадь около 10 000 квадратных метров, финансируется губернаторством Красного моря и контролируется Жилищным управлением Красного моря. Помимо рынка фруктов и продуктов комплекс включает магазины бытовой техники, рестораны и кафетерии, а также технические помещения, включая обширные холодильники.