Стюардесса сообщила, почему она всегда кладет свои туфли в сейф отеля

Потерять или забыть паспорт - один из самых больших страхов туристов, отдыхающих за границей. Специально для рассеянных путешественников стюардесса сообщила в TikTok, почему всегда кладет туфли в сейф отеля и как это помогает сохранить личные вещи, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Голландская стюардесса Эстер рассказала на своем канале TikTok, что размещение туфли в сейфе гостиничного номера - очень эффективный метод, помогающий не забывать паспорт и другие ценные вещи, хранящиеся в сейфе. На работе девушка носит одну и ту же пару туфель, и выйти из номера без них просто не сможет. А значит, не сможет не заглянуть в сейф перед выходом.

Эстер отмечает, что это не обязательно должны быть туфли. Туристы могут хранить в сейфе любой предмет, который, по их мнению, они не оставят в номере, например, куртку или наушники.

Сотрудница британской авиакомпании British Airways Тай Опоку Аджей также рассказала, что использует этот лайфхак каждый раз, когда останавливается в гостинице. Она объяснила: "Когда мы едем в отпуск, естественно, хотим хранить свои ценности в сейфе номера гостиницы. Но некоторые люди доходят до аэропорта и понимают, что оставили паспорт в сейфе. Мой лучший совет - положить обувь, которую вы планируете надеть в дорогу домой, в сейф. Если вы это сделаете, вы никогда не покинете гостиничный номер, не проверив сейф".

Поклонники путешествий поделились своими мыслями в комментариях, многие похвалили хорошую идею, назвав ее гениальной. Некоторые уверены, что в таком случае забудут "и паспорт, и обувь". "Мне придется положить что-то более очевидное, например, мои ключи или Airpods", - добавил другой пользователь социальных сетей.

Каталонские отели объяснили, что паспорта "часто остаются в сейфе отеля, где гости предпочитают хранить их в безопасности". Они порекомендовали "прибывать в аэропорт за несколько часов до вылета", чтобы получить достаточно времени на возвращение обратно в случае, если турист что-то забыл. В список вещей, наиболее часто забываемых в отелях, входят мобильные телефоны, паспорта, одежда, нижнее белье и пляжная одежда, игрушки и планшеты, ключи, зарядки, украшения, кошельки и сумки.