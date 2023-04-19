Египетский музей и пирамиды Гизы меняют график работы

Египетский музей в Каире и пирамиды Гизы меняют график приёма посетителей. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Уже с 21 апреля будет продлено официальное время работы Египетского музея на два часа. Таким образом, музей будет открыт для туристов с 09:00 до 19:00.

Пирамиды Гизы с 1 мая будут принимать посетителей с 07:00 до 18:00. С июня, как сообщалось ранее, пирамида Хеопса закроется на месяц на реставрацию.

Кассы обоих объектов будут прекращать работу за час до закрытия.

Египетский музей находится на площади Тахрир в Каире. В экспозиции представлены порядка 150 000 ценных экспонатов, в том числе сокровища из гробниц фараонов и древнеегипетские мумии.

Комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу Нила под Каиром. Возраст комплекса превышает 4 500 лет.