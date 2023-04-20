Авиакомпания установит в экономклассах двухъярусные кровати для сна туристов

Во время длинных рейсов пассажирам экономкласса приходится непросто из-за ограниченного пространства между креслами и невозможности вытянуть ноги. Новозеландская авиакомпания взялась решить проблему, установив в самолетах двухъярусные кровати для сна туристов в заранее забронированный период, сообщило издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Авиакомпания Air New Zealand готовится ввести в эксплуатацию на своих самолетах систему Skynest. Это двухъярусные кровати, которые пассажиры экономкласса могут зарезервировать во время полета на 4 часа. В комплекте будут идти личные маска для глаз и наушники для облегчения засыпания и комфортного отдыха. Услуга будет доступна клиентам авиакомпании уже в сентябре следующего года.

Планируется, что в самолетах на длинных и сверхдлинных рейсах установят 6 капсул с кроватями. Между каждым 4-часовым периодом будет полуторачасовой перерыв, чтобы члены экипажа могли очистить и подготовить кровати для следующих обитателей.

Лиэнн Герагхти, главный офицер по обслуживанию клиентов и продажам в Air New Zealand, заявила, что четырехчасовой период времени предоставляет достаточно времени для необходимого сна. "Мы знаем, что большинство людей проходят 90-минутный цикл быстрого сна. Таким образом, четырехчасовой блок позволяет иметь два таких цикла, плюс время на расслабление и пробуждение. Клиентов, которые спят глубоко, команда пассажирского салона будет будить мягко, как мы делаем это каждый день на наших рейсах, когда приближаемся к посадке после долгого перелета", - отметила она

Air New Zealand - первая авиакомпания, которая предлагает такую услугу для пассажиров экономкласса. Соответственно, на других рейсах вытянуться и поспать с удобством не получится. В этом случае может пригодиться совет эксперта по сну Мартина Сили задержаться в зоне ожидания аэропорта и зайти на борт последним, чтобы найти свободные места и свободные ряды, где можно расположиться поудобнее.