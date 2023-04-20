Плохая новость для желающих посетить Бали

Власти популярного азиатского острова Бали вслед за Таиландом захотели начать взимать деньги с отдыхающих и ввести туристический сбор. Как передает Day.Az, об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма Индонезии.

Отмечается, что средства с налогов будут направлены на восстановление природных объектов, а также сохранение экосистемы острова, в частности, коралловых рифов и мангровых зарослей, которые страдают от большого потока иностранных путешественников.

По данным издания, сроки и величина налога пока находятся на стадии обсуждения.