https://news.day.az/tourism/1557184.html Плохая новость для желающих посетить Бали
Плохая новость для желающих посетить Бали
Власти популярного азиатского острова Бали вслед за Таиландом захотели начать взимать деньги с отдыхающих и ввести туристический сбор. Как передает Day.Az, об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма Индонезии.
Отмечается, что средства с налогов будут направлены на восстановление природных объектов, а также сохранение экосистемы острова, в частности, коралловых рифов и мангровых зарослей, которые страдают от большого потока иностранных путешественников.
По данным издания, сроки и величина налога пока находятся на стадии обсуждения.
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