Масштабная отмена авиарейсов в Германии

В аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга из-за забастовки сотрудников отменены сотни рейсов. Об этом сообщается на сайтах немецких воздушных гаваней, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Из-за забастовки Verdi (немецкий профсоюз) со среды, 19 апреля, 22:00, до пятницы, 21 апреля, 23:00, в аэропорту Гамбурга регулярные вылеты невозможны. Отмены и задержки рейсов также следует ожидать по прибытии. Пассажиров просят связаться со своей авиакомпанией для отмены/перебронирования", - говорится в сообщении на сайте аэропорта Гамбурга.

Уточняется, что всего отменено около 300 рейсов, что в целом затрагивает около 80 тыс. путешественников.

Дюссельдорфский аэропорт также указал на то, что профсоюз Verdi призвал сотрудников сектора авиационной безопасности, которые работают в сфере контроля пассажиров, персонала и товаров, а также в сфере обслуживания, объявить предупредительную забастовку в течение всего дня 20 и 21 апреля.