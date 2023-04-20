Азербайджан создаст региональные советы для развития туризма

В Азербайджане планируется создание региональных советов по туризму.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".

Он отметил, что также ведется работа по созданию региональных управлений туризма.

"В целях совершенствования учета в туристической отрасли в ближайшие дни будет запущен реестр туризма", - сказал Нагиев.