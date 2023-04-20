https://news.day.az/tourism/1557270.html Азербайджан создаст региональные советы для развития туризма
Азербайджан создаст региональные советы для развития туризма
В Азербайджане планируется создание региональных советов по туризму.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".
Он отметил, что также ведется работа по созданию региональных управлений туризма.
"В целях совершенствования учета в туристической отрасли в ближайшие дни будет запущен реестр туризма", - сказал Нагиев.
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