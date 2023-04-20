https://news.day.az/tourism/1557283.html Созданные в регионе возможности поспособствуют использованию турпотенциала Карабаха - Орхан Мамедов
Созданные в регионе возможности поспособствуют использованию турпотенциала Карабаха - Орхан Мамедов
Созданные в регионе возможности создадут условия для использования туристического потенциала Карабаха в ближайшем будущем.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агенства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".
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