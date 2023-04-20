https://news.day.az/tourism/1557285.html Закрытие сухопутных границ привело к снижению турпотока - Орхан Мамедов
Закрытие сухопутных границ привело к снижению турпотока - Орхан Мамедов
Закрытие в связи с карантином сухопутных границ привело к снижению туристического потока в страну.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на состоявшейся в Баку общественной дискуссии на тему "Туристический бизнес: текущая ситуация и перспективы".
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