Курорты Египта пошли на рекорд

"Волны пекла" накрыли курорты Египта - в Южном Синае температура поднялась до 29-33 градусов, в Хургаде ещё жарче, а рекордные температуры зафиксированы на "курорте дайверов" в городе Дахаб на Синае, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Именно там столбик термометра, как заявил генерал-майор Халед Фуда, губернатор Южного Синая, агентству "Аль-Ватан", в среднем фиксируется на 29 градусов по Цельсию, а днем достигает 33 градусов. При этом скорость ветра достигала 18 км\ч.

В Шарм-эль-Шейхе, Нувейбе и Табе слегка прохладнее - +27-28 градусов. Тепло даже в "высокогорных" местах провинции, куда туристы любят отправляться с экскурсией - и где ещё недавно ночью фиксировались заморозки до минусовых температур. Сейчас днём в городе у монастыря Святой Екатерины 21 градус днём и 13 ночью, на горе Моисея днём до 17 градусов.

При это жара, судя по прогнозам, уходить не собирается - в Шарм-эль-Шейхе минимум до первых майских продержится температура в +29 - 31 градус, почти исключительно солнечная погода с очень высоко активным солнцем. Ночи также тёплые - около +25 градусов.

В Хургаде ещё жарче, что нетипично, в ближайшие дни температура ожидается до +34 градусов, далее температура слегка снизится - до +27-29 градусов. Ночью похолоднее, около +20. Красное море прогрето до 24 градусов и приглашает туристов "охладится".