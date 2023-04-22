Составлен рейтинг из 100 лучших городов Европы

Рейтинг из 100 лучших городов Европы - как для туризма, так и для жизни, составила компания Resonance - консалтинговая группа в области недвижимости, туризма и экономического развития. Рейтинг возглавили вполне ожидаемые фавориты - Лондон, Париж и Амстердам. Всего же список "простирается" от Норвегии до Турции и составляется по 24 показателям, сгруппированным в шесть основных категорий, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как уверил AFAR Крис Фэйр, президент и генеральный директор Resonance Consultancy, для составления рейтинга компания использует комбинацию основных статистических данных (таких как ВВП и уровень криминала), и оценка жизни в городе местными жителями и туристами, собираемая как по рейтингам туристических платформ, так и по соцсетям. "Мы выбираем не просто лучший город для жизни, для работы или для туристического визита - мы оцениваем комбинацию всех факторов", - заявил он. Он также отметил, что рейтинг учитывает те факторы, которые при выборе места для работы или поездки выбирает конечный пользователь и которые считаются "эмпирическим качеством города" - такие вещи как культура, рестораны, ночная жизнь, магазины и спорт.

В шесть вышеупомянутых категорий оценки вошли следующие. "Место" - здесь оценивается вся статистика, от погоды и количества популярных достопримечательностей до безопасности. "Люди" оценивает "уровень" местных жителей, в частности количество образования и процент работающих людей в городе. "Программа" - категория интересная туристу, здесь рассматривается то, "что большинство путеводителей назвали бы "чем заняться" - включая культуру, рестораны, магазины и т. д. В категорию "продукт" включены инфраструктура каждого города, в том числе число международных аэропортов и направлений вылета из них. "Процветание" оценивает "количество корпоративных штаб-квартир Global 500", а также ВВП на душу населения, индекс равенства доходов и уровень безработицы. Категория "продвижение" - учитывает, насколько город популярен в интернете и завершает список категорий "реклама", которая также оценивает число регистраций и хэштегов в соцсетях, поисковых запросов по поводу города и прочую интернет-статистику.

В итоге в списка оказались 15 городов из Великобритании, 14 из Германии, 13 из Франции, 8 из Италии и 7 из Испании. В первой же десятке - три швейцарских и два испанских города. А в целом она выглядит так:

1.Лондон, Великобритания

2. Париж, Франция

3. Амстердам, Нидерланды

4. Барселона, Испания

5. Цюрих, Швейцария

6. Мадрид, Испания

7. Берлин, Германия

8. Рим, Италия

9. Базель, Швейцария

10. Женева, Швейцария

Добавим и о городе, без проблем доступном российским туристам - речь, конечно, идёт о Стамбуле. Он оказался в "первой половине" рейтинга и относительно высоко, замыкая вторую десятку. Кстати, "обойдя" такие популярные у туристов города, как, допустим, Лиссабон, Неаполь и Будапешт, а также все столицы Скандинавских стран.