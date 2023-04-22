Туристы смогут выиграть 5000 долларов за свой отдых

Подробности о суммах, которые туристы могут выиграть за свой отдых, озвучили в Бюро туризма Тайваня. Речь идёт о поощрительной программе с целью привлечения большего числа иностранных туристов - причём любых туристов, приезжающих на остров самостоятельно. Розыгрыш стартует 1 мая - и в ходе его туристы смогут выиграть за свой отдых 5 тысяч долларов. Правда стоит отметить, речь идёт о тайваньских долларах, в которых сумма 5000 эквивалентна 163 американским долларам, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как сообщает тайваньская пресса, Министерство транспорта и коммуникаций пояснило схему субсидирования, согласно которой 500 тыс. тайваньских долларов будут предоставлены 500 тыс. иностранных туристов, выигравших в течение трех лет. Туристы, которые въезжают в страну по заграничному паспорту и остаются в стране от трех до 90 дней, будут иметь право на участие в розыгрыше, начиная с 1 мая.

При этом как уточнило Бюро туризма Тайваня, приятный бонус в размере 5000 тайваньских долларов будет вручено 250 000 победителей в этом году, в следующем году приз получат 150 тыс. туристов путешественников, а в 2025 году - 100 тыс. Однако возможно годовую квоту скорректируют в зависимости от рыночных условий.

"Туристы должны заранее зарегистрироваться онлайн на специальной веб-странице мероприятия или на платформе корпоративного партнера, прежде чем они смогут принять участие в розыгрыше", - уточнили тайваньские эксперты. При этом они добавили, что туристы смогут получить средства или с помощью предоплаченной платежной карты или ваучера на размещение, предоставив подтверждающую документацию при получении приза на стойке в указанном аэропорту или в офисе Бюро по туризму. Платёжные карты будут выдаваться в формате EasyCard или iPass., причем при трате призовых денег с помощью этих карт лимит на одну покупку составляет 1500 тайваньских долларов, а в день можно потратить не более 3000 тайваньских долларов. Туристы, выбравшие вариант ваучера, могут применить его к стоимости проживания в отеле. Все эти бонусы могут быть использованы только победителем, продавать или обменивать их нельзя.

Правда стоит отметить, что сайт для регистрации ещё не запущен. Его обещают запустить к началу регистрации, 1 мая. Также что касается групповых туристов, бюро заявило, что туристические агентства будут поощрять туристов подавать заявки на субсидии, если они приедут на Тайвань более чем на 3 дня и 2 ночи до конца этого года.