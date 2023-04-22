Профсоюз Verdi анонсировал забастовку в аэропорту Берлина

Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта Берлина провести забастовку в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Забастовка начнется в 3:30 (5:30 GMT) утра в понедельник и закончится в полночь. В связи с забастовкой следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены или аннулирования рейсов", - говорится в заявлении.

20 и 21 апреля профсоюз уже призывал к забастовке сотрудников службы авиационной безопасности в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна, Бонна, а 21 апреля в аэропортах Штутгарта и Карлсруэ, а также - Баден-Бадена (21 и 22 апреля).